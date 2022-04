La modalidad no formal incluida en esta etapa contempla la oferta educativa de carreras dictadas y aprobadas por norma municipal en cualquiera de las 5 escuelas municipales, no incluyendo talleres. Sólo se considerarán en esta modalidad los alumnos/as que cursan una de las carreras municipales y no asisten a otro nivel educativo de los contemplados en el programa y que percibe el beneficio. El cupo es de hasta 40 viajes mensuales de acuerdo al régimen y la periodicidad de cursada.