En las últimas horas se conoció el duro testimonio de una joven de Tandil que fue abusada por su peluquero. Tras ser encerrada en el comercio, la víctima reconoció que sufre ataques de pánico y siente miedo por un nuevo ataque del agresor.

Así está la causa que involucra a un peluquero de la ciudad de Tandil. Vía Tandil

A través de redes sociales se confirmó que el atacante, Mauricio Robles, habría sido quien abusó de la joven de Tandil. La víctima fue a la peluquería para hacerse un tratamiento, pero al terminar el hombre la encerró en el local y la abusó sexualmente. Además, la joven llamada Agustina fue quién confirmó que el peluquero le ofreció dinero a cambio de no realizar la demanda policial.

“Tengo ataques de pánico todos los días y no puedo salir a la calle. Tengo miedo a represalias por lo viral que se hizo, pero lucho para que haya justicia porque a fin de mes este señor se va del país y no quiero que quede impune porque me arruinó la vida”, confesó la joven, en diálogo con la radio AM 1140.

La joven de 26 años asistía desde hacía más de 15 años a la peluquería ubicada en calle Paz al 900, en Tandil y aquel 14 de agosto fue a cortarse el pelo y a hacerse color, pero algo raro sucedió.

El agresor decidió hacer su trabajo en dos partes, por lo que le pidió que se acercara la siguiente semana para así terminar y realizarle el color, algo que a Agustina le extrañó, ya que debía ir a las 19 horas: la peluquería cerraba a las 20 y el tratamiento demoraría más tiempo.

“Me pareció raro porque un color tarda dos o tres horas. Cuando fui no había nadie y no me atendía hasta que media hora después me hizo pasar a la bacha para lavarme el pelo y ponerme la tintura. Fue ahí cuando le dijo al otro empleado que se vaya”, contextualiza la joven de Tandil.

Después de despedir a su compañero, el peluquero comenzó a cerrar las persianas de metal del local y esto puso en alerta a Agustina: vio que el hombre puso el candado la puerta que da a la calle.

Agustina contó que al terminar con su tratamiento y querer retirarse, el peluquero se interpuso en su camino y la obligó a practicarle sexo oral. “Me decía que si no lo hacia no me iba a poder ir. Se bajó los pantalones, me agarró del pelo y me llevó a hacerlo”, detalló la joven que lucha por recibir una rápida respuesta de la Justicia.

La oriunda de Tandil reconoció que teme que la causa quede en el olvido, ya que el peluquero aseveró que en los próximos días se iría de Argentina. “El fiscal me dijo que van a hacer todo lo posible para que no se vaya. Me preguntaron si quería que vaya preso y es lo que mas quiero porque estoy pasando un momento de mierda”, subrayó.

Por otra parte, al recordar aquella trágica situación, advirtió que tras su denuncia varias mujeres se contactaron con ella para asegurarle que habían vivido situaciones similares. “Tengo más de ocho capturas de pantallas de personas que les pasó una situación similar”, agregó.

“No puedo dormir a la noche, me da miedo salir a la calle. Me costo mucho decirlo y recién ayer se lo pude contar a mi mamá y a mi mejor amigo. Decidí contarlo porque para mi es hacer un descargo, por más que lo tenga que revivir. Quiero que vaya preso y que pague por todo el daño que me hizo: me arruino la vida”, sentenció la joven de Tandil.

La denuncia fue radicada en la comisaría de la Mujer, en Tandil, y la causa está a cargo de la UFI N°21, por lo que quien tendrá la denuncia será Guillermo Vaticano.

Si sos víctima de violencia sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.