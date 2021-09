Buscan en Tandil al hombre denunciado por abusar sexualmente de una joven de 26 años en una peluquería. Desde el entorno de la víctima advirtieron que el agresor cerró su comercio y no hay rastros de su paradero.

Por otra parte, indicaron que el peluquero acusado de abusar sexualmente en Tandil de una de sus clientas es intensamente buscado por personal de las Delegaciones Departamentales de Investigación (DDI).

“No puedo dormir a la noche, me da miedo salir a la calle. Me costo mucho decirlo y recién ayer se lo pude contar a mi mamá y a mi mejor amigo. Decidí contarlo porque para mi es hacer un descargo, por más que lo tenga que revivir. Quiero que vaya preso y que pague por todo el daño que me hizo: me arruino la vida”, sentenció Agustina, la joven de Tandil víctima del titular de la peluquería “Mauricio Robles Unisex”.

La joven de 26 años asistía desde hacía más de 15 años a la peluquería ubicada en calle Paz al 900, en Tandil y aquel 14 de agosto fue a cortarse el pelo y a hacerse color, pero el hombre que atiende el comercio abusó de ella, tras encerrarla en el local.

Por otra parte, al recordar aquella trágica situación, advirtió que tras su denuncia varias mujeres se contactaron con ella para asegurarle que habían vivido situaciones similares. “Tengo más de ocho capturas de pantallas de personas que les pasó una situación similar”, agregó.

Si sos víctima de violencia sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.