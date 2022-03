Pocas cosas hay más argentinas que el mate. Es por eso que cuando un extranjero muestra su afición a la bebida siempre sorprende, más aún si es una estrella de Hollywood. Ese es el caso de Zoe Saldaña, actriz de El Proyecto Adam, Avatar y Guardianes de la Galaxia, que sorprendió a sus fans argentinos con su propia versión del mate.

“Seguro sabías que Zoe Saldaña de El proyecto Adam es fan del mate, pero seguro no sabías de dónde sale ese fanatismo. Acá te lo cuenta ella misma mientras te muestra cómo lo prepara”, escribió Netflix en su cuenta, al promocionar el último estreno de la película de Zoe en su plataforma.

“Bebo mate, me gusta. Empezó en realidad cuando yo era joven, viviendo en la República Dominicana, donde teníamos algunos amigos que eran chilenos y argentinos, que iban a la misma escuela que yo”, empezó diciendo Zoe. Y agregó: “La primera vez que lo probé me sentí tan despierta y me fue tan bien en ese examen que se lo adjudiqué al mate”.

Sin embargo, en el mismo video revela que la consolidación del amor por el mate le llegó recién una década más tarde: “Me encontré con una maquilladora que, hasta este día, es mi maquilladora, Vera Steimberg, que bebe mate todos los días. Y ahí fue que yo pude reencontrar mi romance con el mate hace ya 10 años”, aseguró

El video de Zoe Saldaña tomando mate

The Adam Proyect, el último estreno de Zoe Saldaña

“The Adam Project” o en su versión en español, “El proyecto Adam” es la última película del género de ciencia ficción que llegó a la plataforma de Netflix. Su director es Shawn Levy, creador de la reconocida serie “Stranger Things”.

Es la historia de Adam Reed, un viajero del tiempo que inicia una misión para rescatar a su amada: Laura. Ella está perdida en el continuo espacio-tiempo y será una travesía encontrarla.

Tras arruinarse su nave, el protagonista viaja del año 2050 al 2022 donde se reencuentra con su padre que para ese entonces todavía sigue con vida. Esta será la oportunidad para arreglar las peleas del pasado entre ambos.