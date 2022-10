Esta es la verdadera historia de “El ángel de la muerte” que inspiró la película de Netflix

El pasado 11 de septiembre Netflix estrenó El ángel de la muerte, una película dirigida por Tobias Lindholm y basada en la historia real del asesino serial Charlie Cullen.

La película destacó por sobre el resto del catálogo de la plataforma de streaming posicionándose dentro del top 10 durante semanas luego de su estreno.

Tal éxito no sorprende, siendo las historias basadas en asesinos seriales furor alrededor del mundo y cuyo ejemplo más reciente lo da Monster: the Jeffrey Dahmer story, la producción estrella de Netflix sobre los crímenes del “caníbal de Milwaukee”.

Quién es Charlie Cullen, “El ángel de la muerte”

Charlie Cullen, conocido como “El ángel de la muerte”, es el mayor asesino de la historia de los Estados Unidos, tratándose de un enfermero que confesó el asesinato de 29 personas pero se estima que habría acabado con la vida de más de 400 de las cuales se confirmaron 40.

Durante su infancia soportó la ausencia de una imagen paterna y la muerte de su madre quien falleció tras un accidente automovilístico, lo cual lo llevó a alistarse en la Marina.

Charlie Cullen, "El ángel de la muerte". Foto: Web

Sin embargo, lejos de encaminar el rumbo de su vida, Cullen atentó contra su vida alrededor de 20 veces, clavándose tijeras en su cabeza en una de las oportunidades, además que padeció la adicción de drogas y alcohol.

Cómo operaba “El ángel de la muerte” con sus víctimas

Además de encerrar mascotas dentro de tachos de basura, verter líquido para encendedores en bebidas ajenas y violentar a su esposa Adrianne, Charlie Cullen asesinaba a sus pacientes durante su período como enfermero.

Charlie Cullen, "El ángel de la muerte". Foto: Web

Su modo de operación se trataba de introducir por intravenosa sobredosis de medicaciones pesadas, como digoxina o insulina, a sus pacientes.

Charlie Cullen, "El ángel de la muerte". Foto: Web

Sus crímenes tuvieron lugar durante 16 años en al menos 9 hospitales de Nueva Jersey y Pensilvania, siendo su primera víctima en ser confirmada un juez de nombre John Yendo a quien asesinó en el año 1988 en el hospital St. Barnabas.

Cómo se conocieron los crímenes de “El ángel de la muerte”

Si bien por el momento se pudo confirmar tan solo 40 de los 400 asesinatos que se estima habría cometido “El ángel de la muerte”, el mismo fue condenado a 11 cadenas perpetuas y considerado inelegible para el beneficio de la libertad condicional durante 397 años.

“Soy un hombre, una persona en quien se confiaba y causó muchas muertes. Me odio por eso porque no creo que tenga el derecho, pero no puedo parar, no pude” confesó Cullen luego de ser condenado por la Justicia.

Charlie Cullen, "El ángel de la muerte". Foto: Web

Fue una autopsia de un hombre de 78 años que había muerto por una sobredosis de digoxina en el hospital Easton lo que inauguró en 1998 la leyenda de “El ángel de la muerte”, aunque por entonces aún se desconocía el dueño de tal apodo y autor del crimen.

Al comenzar a operar de forma “desprolija”, Cullen empezó a levantar sospecha entre sus compañeros de trabajo de los cuales siete de ellos terminaron denunciándolo ante un fiscal, pero fue recién en diciembre de 2003 que “El ángel de la muerte” caería ante la Justicia, permaneciendo hasta el presente en la prisión estatal de Nueva Jersey, en Trenton.