¿Se viene un tema juntos? Así fue el encuentro entre Fito Páez y Johnny Depp: “Visita inesperada y amorosa”

Fito Páez es uno de los cantantes más importantes de Argentina. Sus más de 27 álbumes y 40 años de carrera lo han consolidado como El trovador del rock argentino y el mayor exponente del rock argentino.

Fito Páez celebró el cumpleaños 72 de Charly García con una serie de fotos de diferentes épocas de su vida. Foto: @fitopaezmusica

“He tenido una vida muy gozosa, pero sigo aprendiendo de todos los oficios que me interesan. La música es un lenguaje infinito por eso siempre puedes aprender algo. Creo que de ahí sale un poco la curiosidad y esta vitalidad por querer afrontar varios frentes y divertirme de diferentes maneras. Se trata de generarme nuevos y hermosos problemas”, expresó el cantante en una entrevista para el New York Times en 2018.

Su legado ha transcendido las fronteras argentinas. Y eso se confirmó este 11 de julio, cuando el compositor tuvo la oportunidad de coincidir con uno de los actores más importantes de Hollywood: Johnny Depp.

Cómo fue el encuentro entre Fito Páez y Johnny Depp

El hecho ocurrió en Londres. Ahí, Páez estaba grabando sus últimas canciones del próximo álbum en Abbey Road, lugar donde los Beatles grabaron gran parte de sus éxitos.

Fito Páez nació el 13 de marzo de 1961 en Rosario. Foto: @fitopaezmusica

Durante una de sus sesiones, recibió la visita inesperada de Johnny Depp, quien no dudó en escaparse de su trabajo para sentarse con el cantante.

Tras la sorpresa, el intérprete de “Circo beat”, “Mariposa tecknicolor”, “A rodar mi vida”, no dudó en compartir el hecho en sus redes sociales.

Fito Páez y Johnny Depp en Abbey Road. (Foto de Instagram)

“Johnny Depp paso a saludarnos por el estudio dos de Abbey Road. Él estaba en el estudio, uno terminado su primer largometraje como director sobre la vida de Modigliani, el célebre pintor italiano”, explicó el cantante argentina, quien obtuvo un Grammy en 2021 por Mejor álbum latino de rock o alternativo.

Seguidamente, Páez reveló que el actor escuchó dos canciones de su nuevo álbum. Por tanto, le agradeció por su visita “amorosa e inesperada”.

“Aquí escuchando dos canciones de Novela. Gracias Mr Depp por su encanto y su caballerosidad. Una visita inesperada y amorosa. Abrazos de toda la casa Páez”, expresó el cantante con una foto de ambos en el icónico estudio de los Beatles.

La respuesta del público al encuentro entre ambos artistas

Finalmente, tras conocerse el encuentro entre ambos, el nombre del actor estadounidense se hizo viral en “X”. Asimismo, la publicación con más de 70.000 me gustas.

Las fotos retro de Johnny Depp en su primera película. Foto: Atsushi Tomura/Getty Images

“La foto que jamás pensé ver, pero tampoco sabía que necesitaba”, “Como debe ser, Fito codeándose con los más grandes”, fueron algunos comentarios de los usuarios por la visita de Johnny Depp a Fito Páez.