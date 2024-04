Fabiana Cantilo recordó cómo se enteró del romance de Fito Páez y Cecilia Roth: “Terminaba llorándole...”

Fabiana Cantilo es una cantante y compositora argentina de 65 años, y una de las mayores referentes del rock nacional en Argentina. Aunque estudió música desde niña, comenzó su carrera profesional en la década de los 80, primero con grupos musicales y más tarde como solista.

El éxito de Fabiana Cantilo

Durante el pico más alto de su carrera, Fabiana Cantilo estuvo en una relación con Fito Páez, la cual no solo vinculaba amor y pasión, sino que también mucha música. La pareja estuvo desde 1983 hasta 1990. De todas maneras, ellos nunca perdieron el contacto.

Al año siguiente del fin de la relación, Fito Páez volvió a encontrar el amor con Cecilia Roth, la actriz argentina de 67 años. Estuvieron en pareja hasta 2003. Mientras ellos estaban en relación, Fabiana Cantilo contó en una entrevista “Soñé que volaba” el programa de streaming de Olga, como fue la relación que tuvo con Fito y Cecilia.

Cecilia Roth y Fito Páez durante su relación

La historia de Fabiana Cantilo con Fito Páez luego del fin de su relación

Primero, Fabiana contó cómo se dio cuenta de que Fito comenzó una nueva relación: “Fito me llamaba: ‘Fabi, Fabi’ en el contestado, y un día dejo de llamar. Entonces, digo: ‘a ver dónde está', se enamoró de Cecilia Roth. Cuando voy a una terraza en la que él estaba ensayando, me dijo: ‘¿cómo sabes?’”, y Fabiana contó que le respondió: “y porque, ¿de quién más?”.

Frente a esto, Cantilo comentó que Fito y Cecilia eran divinos, y explicó: “Cuando yo salía y me iba de largo a lugares, y me deprimía, los llamaba a veces, y me iba a dormir a lo de ellos”. Migue Granados, uno de los conductores, le contestó: “¡Qué desprolijo! Adoptaron a la ex”, y Fabiana agregó: “Fueron seis años de mucha confianza, siempre terminaba llorándole en las puertas a Fito”, teniendo en cuenta que nunca terminaron su relación de amistad y se mantuvieron presentes el uno para el otro.