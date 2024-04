Fabiana Cantilo se autodenominó “lady vaga” y habló de su situación económica

Fabiana Cantilo es una de las cantantes argentinas más queridas y escuchadas, además de ser considerada la voz femenina del rock de la época del 80 y 90. La reconocida artista hoy sigue con su música y con distintos shows en el país. En una entrevista que dio al medio Infobae, reveló cómo es su presente económico.

La cantante se sinceró sobre los gastos que hizo con su plata en la época en que se hizo conocida, y confesó que debe realizar ciertos shows en el mes para llegar a cubrir sus gastos, porque no tiene ahorros, a diferencia de sus colegas que si lograron juntar ingresos de sus discos y giras.

Fabiana Cantilo, y su difícil presente económico Foto: José Hernandez

El presente económico de Fabiana Cantilo

“Me gasté todo mi dinero. Tengo para vivir al día, sí. Está bueno porque, caso contrario, no cantaría, estaría tirada abajo de una palmera y me chuparía un huev* todo”, expresó sincera Fabiana Cantilo a Infobae.

Las declaraciones sorprendieron, ya que muchos pensarían que por su éxito la famosa artista tiene la vida resuelta en cuanto a economía. “Por lo menos dos shows por mes tengo que hacer, ponele. Para pagar el alquiler porque encima no tengo casa. Yo digo: ‘Jodete por drogadicta’. Por serlo antes”, agregó Fabiana.

“Hace 11 años que no consumo. Me digo: ‘Jodete por no hacer las cosas bien’. No me quejo”, comentó Fabiana Cantilo haciendo mea culpa por sus excesos y problema de adicciones que tuvo en el pasado lo que llevó a que no ahorre.

“Hacer todos esos despelotes, quedarte sin dormir, suspender shows, hacer que los productores digan ‘A esta no la voy a contratar’”. Entonces, no me pasaba como Lali y como Fito, que son gente ordenada, que le va bien y tiene la plata que se merecen porque laburan, porque son workaholic, además. Yo no. Yo soy Lady Vaga”.