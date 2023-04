Se acabó lo que se daba: Netflix cobrará a los usuarios por compartir sus cuentas

Desde el año 2022, Netflix viene avisando que empezará a cobrarle a aquellos que compartan sus cuentas a usuarios que no abonen el servicio. Para los consumidores en Argentina no fue tan grave, ya que por su masivo rechazo, la empresa no lo pudo poner a prueba.

Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado y el servicio de streaming anunció la fecha en la que empezará a realizarse el cobro.

“El programa debutará en el segundo trimestre —fines de junio— en la gran mayoría de los países que tienen Netflix”, afirmó el codirector ejecutivo de la gran empresa, Greg Peters.

En el febrero pasado, el codirector ejecutivo también mencionó que se llevaron a cabo pruebas en Canadá, Nueva Zelanda, Portugal y España. Y también llegó a países de Latinoamérica como Chile, Costa Rica, y Perú, donde se le permitía al suscriptor pagar un adicional si desea compartir su cuenta con un tercero.

Esta idea ocurrió tras notar, hace un año, que se encontraban más de 100 millones de suscriptores ejecutando esta actividad. Ante este gran descubrimiento, Netflix reconoció los grandes ingresos que podría sacar de esta gran práctica.

Por otro lado, si el cliente optara por esquivar esta nueva norma y no abonar el adicional como corresponde, la empresa de series y películas continuará por bloquear aquellos dispositivos que intenten entrar a la cuenta de un tercero.

Como resultado de esta nueva norma, Netflix observó que muchos de sus clientes prefirieron cancelar su servicio en lugar de pagar un adicional por una subcuenta para 1 o 2 personas.

Igualmente, Greg Peters no se mostró preocupado por el impacto que podría tener la empresa, de hecho, afirmó que esto “no será un movimiento universalmente popular”.

El nuevo récord de Netflix

La empresa de series, películas y documentales comenzó a imponer su nueva norma sobre los usuarios, donde no fue recibido del todo bien en los distintos países, sin embargo, eso no fue problema para el crecimiento de la empresa.

Netflix anuncio que en el último trimestre detectaron una suma de 232,5 millones de suscriptores, un aumento del 4,9% a comparación del mismo trimestre pero del año pasado.

Es un gran récord, ya que se trata del mayor crecimiento de abonados en la historia de la empresa, con un incremento del 3,7% en comparación al mismo trimestre del año pasado.