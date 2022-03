Netflix es una de las plataformas de streaming más vistas en todo el mundo. Con millones de usuarios alrededor del globo, el gigante de streaming no para de crecer. Sin embargo, en las últimas horas se conoció una noticia que no fue bien recibida entre la audiencia: la plataforma anunció que hará pruebas en Chile, Costa Rica y Perú para cobrar una tarifa a los clientes que comparten sus cuentas con quienes no viven en el hogar del suscriptor.

Los abonados tendrán que pagar una suma adicional a su suscripción mensual (unos tres dólares en Chile y Costa Rica, y unos 2,12 dólares en Perú) para agregar hasta dos cuentas adicionales a su perfil.

“Siempre hemos hecho fácil a quienes viven juntos el compartir sus cuentas de Netflix con funcionalidades como perfiles separados y transmisiones simultáneas para nuestros abonos Estándar y Prémium”, indicó en un comunicado Chengyi Long, directora de innovación en los productos de la marca.

Adiós a las cuentas compartidas: la nueva medida de prueba en Netflix - Imagen ilustrativa / Web

“Estas funcionalidades, extremadamente populares, también han creado una cierta confusión para saber cuándo y cómo Netflix puede ser compartido”, agregó, y en consecuencia “las cuentas se comparten en diferentes hogares, lo que afecta nuestra capacidad de invertir en series y películas de calidad para nuestros abonados”.

El grupo californiano va a proponer en los tres países un servicio que permitirá transferir un perfil hacia una nueva cuenta con el fin de motivar a los beneficiarios de un acceso compartido a crear su propia suscripción.

El año pasado Netflix había probado una forma de limitar el uso compartido de claves de acceso enviando a sus clientes un mensaje de advertencia para verificar que los usuarios vivían en el mismo lugar que el propietario de la cuenta.

Tras un largo periodo de tolerancia sobre el tema, Netflix parece listo a apretar las tuercas en momentos en que su crecimiento está comprometido.

La empresa, que ganó 8.2 millones de suscripciones solo entre septiembre y diciembre pasados, finalizó el año con 221 millones de usuarios y ve crecer cada vez más la competencia de Disney+.