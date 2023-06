Sarah Jessica Parker dura sobre el pasado con las drogas de Robert Downey Jr.: “Estaba enfadada y avergonazada”

Corría el año 1984 cuando Sarah Jessica Parker y Robert Downey Jr. oficializaron su romance y con ello se convertirían en una de las parejas más mediáticas de la década.

Sarah Jessica Parker y Robert Downey Jr. Foto: web

Su relación sería foco de las cámaras y los paparazzis debido a los problemas con las drogas del actor de Sherlock Holmes e Iron Man. El mismo conoció el universo de las sustancia mucho antes de adentrarse a Hollywood, ya que su padre tenía un consumo problemático.

Sarah Jessica Parker y Robert Downey Jr. Foto: web

Fue así que el amor de aquellos duraría hasta 1991, puesto que la situación comenzó a abrumar a la actriz de Sex and the city, quien ha declarado que rara vez consumía alcohol y que las sustancias de otro tipo no eran de su agrado.

Sarah Jessica Parker sobre el pasado con las drogas de Robert Downey Jr.

En una entrevista para The New Yorker, Sarah Jessica Parker confesó cómo fue el mantenerse al lado de Robert Downey Jr. mientras tenía un consumo problemático de drogas.

Sarah Jessica Parker y Robert Downey Jr. Foto: web

No fue un momento fácil para la actriz, y menos para el actor. Sobre ello, Sarah recordó que a la hora de la ruptura le dijo a Robert: “Rezaré para que no te mueras”.

Además, la actriz recordó que, a pesar de tener solo 22 años, el entorno de Robert era muy despreciable con ella: “La gente a su alrededor solía tratarme con desdén, pero yo le di estabilidad e intenté mantener un latido constante que le permitiera llegar a tiempo a los sitios. Eso me hizo estar enfadada y avergonzada”.

Sarah Jessica Parker y Robert Downey Jr. Foto: web

Sin dudas, esta etapa fue una de las más difíciles en la vida de la actriz, quien hoy se encuentra felizmente casada con Matthew Broderick, con quien dio el sí en 1997. Por su parte, Robert logró rehabilitarse y convertirse en uno de los actores hollywoodenses más exitosos de las últimas décadas.