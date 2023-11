Quién es Inés de Ramón, la supuesta nueva novia de Brad Pitt.

Si de grandes estrellas hollywoodenses se trata, Brad Pitt es indiscutidamente una de ellas. El actor ha construido una carrera que lo consagró tanto con la crítica como con el público, con múltiples premios y admiradores alrededor del mundo.

Ha sido nominado cuatro veces a los Premios Oscar y dos a los Globos de Oro. Su salto a la fama fue con su papel de cowboy en Thelma y Louise, luego de ello su carrera iría en ascenso y no se detendría nunca con grandes películas como Seven, Doce monos, Fight Club, Sr. y Sra. Smith y Once Upon a Time in Hollywood.

Brad Pitt Foto: EFE/EPA/Tolga Akmen

Por fuera de la actuación, su vida ha estado plagada de grandes polémicas, mayormente por sus relaciones con Jennifer Aniston y Angelina Jolie, con quien está enfrentado judicialmente luego de casi 12 años de estar en pareja.

Ahora, la vida amorosa de Pitt comenzó un nuevo capítulo, cuya protagonista sería Inés de Ramón. El rumor de su noviazgo comenzó en diciembre del 2022 y se acrecentó el pasado 4 de noviembre cuando aparecieron juntos en público durante la Gala LACMA Art + Film.

Inés de Ramón, la supuesta nueva novia de Brad Pitt. Foto: web

Según informó People durante la gala: “estaban súper cariñosos. Riendo y bromeando con todo el mundo a su alrededor”. Además, una fuente cercana agregó: “Los dos han pasado mucho tiempo juntos este verano, ya que realmente disfrutan de la compañía del otro y están muy compenetrados”.

¿Quién es Inés de Ramón?

Inés de Ramón es una modelo y diseñadora de joyas que nació en Nueva Jersey, pero su familia es madrileña, por lo que domina el español a la perfección. Estuvo casada con Paul Wesley, actor conocido por su papel de Stefan Salvatore en la serie The Vampire Diaries.

La modelo nació en 1992, por lo que tiene 31 años y se lleva 28 años con Brad Pitt, de quien estaría profundamente enamorada e iniciando una relación.