¿Brad Pitt o Ben Affleck? Gwyneth Paltrow confesó con quién tuvo mejor sexo

La industria hollywoodense es un universo aparte. Sus chismes sobrepasan el mundo de las películas y series y configuran un polo donde la mirada internacional se encuentra fijada.

Gwyneth Paltrow es una de las estrellas más polémicas de ese universo, especialmente en el último tiempo por el juicio al que estuvo sometida a raíz de una demanda por parte de un jubilado.

ARCHIVO - Gwyneth Paltrow reacciona al veredicto en su juicio el 30 de marzo de 2023 en Park City, Utah. En una decisión publicada el sábado 29 de abril de 2023, la corte confirmó el veredicto del jurado que encontró que Paltrow no tuvo la culpa de una colisión con Terry Sanderson en 2016 y dijo que Sanderson no estaría obligado a pagar los honorarios de los abogados de Paltrow y había acordado no apelar el veredicto. (Foto AP/Rick Bowmer, Pool, archivo)

Es de esta forma que, la actriz de Iron Man y Shakespeare enamorado no para de realizar entrevistas, que se suman a las declaraciones que realiza en su programa Goop lab, disponible en Netflix.

¿Con quién tuvo mejor sexo Gwyneth Paltrow, Brad Pitt o Ben Affleck?

En una conversación exclusiva con el podcast Call Her Daddy, presentado por Alexandra Cooper, Gwyneth Paltrow habló sin filtro y en esa “volteada” declaró con quién tuvo mejor sexo: Brad Pitt o Ben Affleck.

Recordemos que la actriz, antes de casarse con Brad Falchuk, salió con Brad Pitt, Ben Affleck y Chris Martin, con quien tuvo dos hijos.

Gwyneth Paltrow fue pareja de Brad Pitt y de Ben Affleck.

No fue sencillo para Gwyneth decidir quién era mejor en la cama, quien aseguró: “Esta pregunta es realmente difícil”. Sin embargo, - y con pocos pelos en la lengua - la actriz sostuvo: “Con Brad había mucha química, como la del amor de tu vida en ese momento, y luego Ben era técnicamente excelente”.

Con esa declaración, Gwyneth marcó el campo de juego y dejó el partido empatado. De todas formas, la vergüenza se asomó por un momento: “No puedo creer que mis hijas estén escuchando esto”, expresó.

Gwyneth Paltrow fue pareja de Brad Pitt y de Ben Affleck. Foto: Infobae

Pero, ¿Y Chris Martin?, la actriz no dudó en afirmar: “Obviamente me casaría con Chris Martin porque me dio dos hijas, el amor de mi vida, así que lo haría de nuevo”. Por último, eligió un ganador: “Tener sexo… creo que Brad, y a Ben que Dios lo bendiga”.