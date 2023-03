Gwyneth Paltrow aclaró cómo son sus comidas, tras las críticas por su dieta de ayuno intermitente

Días atrás se volvió viral un video de Gwyneth Paltrow donde contaba cómo es su “rutina wellness”, es decir qué come en un día, y despertó una ola de críticas al revelar sus hábitos. Se trató de una converación con el Doctor quiropráctico Will Cole para el podcast The Art of Being Well.

Las imágenes comenzaron a circular por TikTok y luego se expandió por toda la red donde miles de especialistas y personalidades opinaron al respecto y encendieron las alarmas por la alimentación de la protagonistas de “Shakespeare In Love”. La actriz confesó practicar el ayuno intermitente.

“Ceno temprano en la noche. Hago un buen ayuno intermitente. Usualmente como algo a las 12 y en la mañana como cosas que no eleven el azúcar en mi sangre, así que tomo café. Pero en verdad me gusta comer sopa en el almuerzo. Como un caldo de huesos a la hora de la comida muchos de los días”, detalló sobre sus hábitos diarios.

Gwyneth Paltrow Foto: instagram/gwynethpaltrow

En ese sentido contó: “Para cenar trato de comer algo de acuerdo a la dieta paleo, así que muchos vegetales. Es muy importante para mí el sostener mi desintoxicación”. Y explicó su rutina de ejercicios: “Trato de moverme durante una hora, así que ya sea que camine, o haga pilates o haga mi entrenamiento de Tracy Anderson”. Mientras que su costumbre para cuidar de la piel es un cepillo en seco y una sesión de sauna inflarrojo por 30 minutos.

Gwyneth Paltrow debió aclarar cómo son sus comidas

Ante la cantidad de críticas que recibió por el irresponsable mensaje público que transmitió acerca de una alimentación de pocas calorías, falta de hidratos y proteínas, la ganadora del Oscar debió salir a aclarar que sus dichos se tratan de solo una parte de su dieta que además complementa con otras comidas.

Gwyneth Paltrow Foto: instagram/gwynethpaltrow

“Creo que es importante que todos sepan que estaba haciendo un podcast con mi médico, así que esta es una persona con la que he estado trabajando durante más de dos años para tratar algunas cosas crónicas”, comenzó Gwyneth en una historia de Instagram.

Gwyneth Paltrow

Luego contó que padece de Covid “desde hace mucho tiempo” y en su cuerpo se “manifiesta con niveles muy altos de inflamación con el tiempo”, es por eso que su dieta busca “centrarse realmente en los alimentos que no son inflamatorios” como resultado de estudios y pruebas médicas.

En ese sentido remarcó: “Como mucho más que caldo de huesos y vegetales. Como comidas completas, y también tengo muchos días para comer lo que quiera y comer papas fritas y lo que sea. Pero mi línea de base realmente ha sido tratar de ser saludables y comer alimentos que realmente calmen el sistema”.

Para cerrar sintetizó que “no pretende ser un consejo para nadie más”. “Realmente es lo que funcionó para mí. Ha sido muy poderoso y muy positivo”, cerró.