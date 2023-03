La dieta de Brendan Fraser para su papel en The Whale que le valió el Oscar a Mejor Actor

Este domingo se celebró la 95° edición de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. A lo largo de la velada se vivieron muchos momentos emotivos como el triunfo de Brendan Fraser a Mejor Actor por su papel en “The Whale” (”La Ballena”) por el que debió subir varios kilos.

El artista asumió la prueba de modificar su peso para interpretar a Charlie, un hombre que padece obesidad mórbida. Para ello llevó a cabo una dieta guiada por profesionales para aumentar su talla y junto al traje diseñado para la película, aparentó llevar un peso de 270 kilos.

Brendan Fraser en The Whale Foto: web

Más de una vez el también protagonista de “George de la Selva” y “La Momia” contó que este personaje significó un gran desafío en su carrera al considerar: “La Ballena es el trabajo más exigente a nivel físico que he hecho nunca”. Y contó por qué aceptó el papel: “Me sentí entusiasta. Sentí: Ese va a ser un buen desafío. Eso es nuevo. No lo he visto antes”.

El drástico cambio físico de Brendan Fraser en “La Ballena”

Antes del inicio del rodaje y durante varias semanas, Brendan Fraser debió cambiar su alimentación por completo, lo que lo llevó a aumentar unos 30 kilos. Para ello, basó su dieta en carbohidratos y agrandar el tamaño de las porciones.

Brendan Fraser ganó el Oscar a Mejor Actor Foto: web

A todo esto la producción sumó el traje hecho de prótesis para obtener la imagen deseada para el desarrollo de la película que cuenta la historia de un profesor de literatura online que intenta volver a reconectar con su hija.

Cada día de rodaje requería 8 horas de caracterización para encarnar a Charlie: cuatro horas para colocar el traje y maquillaje y otras 4 para retirar todo. “Desarrollé músculos que no sabía que tenía. Sentí vértigos al final de la jornada cuando me quitaban la prótesis por una sensación ondulante, como cuando bajas de una góndola en Venecia”, reconoció el ganador del Oscar.

“La pieza del torso era como una camisa de fuerza, con mangas pintadas con aerógrafo a mano para que parecieran idénticas a la piel humana. Hasta el vello se ponía a mano”, detalló Fraser.