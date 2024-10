Quién es Adam Brody, el actor protagonista de “Nadie Quiere Esto”, la serie de Netflix que es furor en internet

Adam Brody es el nuevo “novio de internet” y el galán que causa suspiros en cada episodio de Nobody Wants This, la serie de Netflix que rápidamente se convirtió en un gran éxito. El actor estadounidense lo hizo de nuevo: así como hace 20 años atrás conquistó al público femenino con su papel en The O.C., ahora se robó todos los corazones con su interpretación de Noah Roklov.

Nobody Wants This (Nadie Quiere Eso) está en el top 5 de lo más visto en Netflix a nivel mundial. La serie romántica cuenta con apenas 10 episodios de media hora pero fueron fueron más que suficientes para capturar a la audiencia, en especial al público femenino.

Esta comedia de amor se estrenó a finales de septiembre y en pocos días se volvió furor en internet. El éxito de Nadie Quiere Esto se debe en parte a la trama, la cual está inspirada en la propia historia de amor de su creadora Erin Foster. Pero además, en gran medida a la gran química entre los protagonistas interpretados por Kristen Bell y Adam Brody.

En esta serie, Adam Brody es Noah Roklov, un judío que se enamora de Joanne, una mujer atea que tiene un podcast con su hermana en el cual habla abiertamente de sexo, relaciones problemáticas y demás historias personales.Ambos se conocen gracias a una amiga en común y rápidamente tienen una conexión muy especial, aunque sus círculos sociales y la religión no coinciden en lo más mínimo.

El rostro de Adam Brody no es desconocido, más bien todo lo contrario. Probablemente, su papel de Seth Cohen en The O.C. haya sido el primer crush y amor platónico de chicas que crecieron mirando telenovelas de principios de los 2000s.

Ahora, con su papel como Noah Roklov, Adam Brody parece revivir a Seth Cohen. Es que ambos personajes tienen mucho en común: una personalidad tranquila, introvertida y algo nerd. Aunque gracias a su carisma, sentido del humor y pequeños gestos románticos ambos personajes logran conquistar a la chica que les gusta. Además de traspasar la pantalla y ganarse el corazón del público femenino.

Así es como hace más de dos décadas, Adam Brody ha encarnado al hombre ideal que toda chica desea tener como pareja. Sin embargo, en la vida real, solo una logró cumplir ese sueño: Leighton Meester, la actriz que interpretó a Blair Waldorf en Gossip Girl, con quien se casó en 2014 y con quien ha tenido dos hijos, nacidos en 2015 y en 2020.

Mientras disfruta de su vida familiar y el éxito laboral, todo parece indicar que Adam Brody seguirá cosechando suspiros, al menos durante un tiempo, ya que recientemente se confirmó la segunda temporada de Nadie Quiere Esto. Algo que todos querían.