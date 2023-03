Premios Oscar 2023: Brendan Fraser ganó el Premio a Mejor Actor Protagonista

Los Premios Oscar 2023 se celebraron este domingo 12 de marzo en en el Dolby Theatre, en Los Ángeles, una gala donde se conmemoró lo mejor de la industria cinematográfica estadounidense e internacional.

Las estrellas más icónicas pasaron por la alfombra roja y se sentaron a la espera de las más emocionantes ternas, entre las cuales se destacó, como en cada edición, el Premio Oscar a Mejor Actor Protagonista, que en esta ocasión fue para Brendan Fraser.

Premios Oscar Foto: Google

“Empecé en este negocio hace 30 años y no fue nada fácil pero si hubo algo que no valoré en su momento, y quiero agradecer a quienes me acompañaron en este camino porque no podría haberlo hecho sin ellos. A mis hijos que me guiaron y a todos ellos les estoy muy agradecido. Muchas gracias”.

Nominados a Mejor Actor Protagonista

Brendan Fraser por ‘The Whale’ GANADOR

Austin Butler por ‘Elvis’

Colin Farrell por ‘Almas en pena de Inisherin’

Paul Mescal en ‘Aftersun’

Bill Nighy por ‘Living’

Nominados a Mejor Actor de Reparto

Ke Huy Quan por ‘Todo a la vez en todas partes’ GANADOR

Brian Tyree Henry por ‘Causeway’

Judd Hirsh por ‘Los Fabelman’

Brendan Gleeson por ‘Almas en pena de Inisherin’

Barry Keoghan por ‘Almas en pena de Inisherin’

¿Por qué Brendan Fraser marcó historia con su Premio Oscar?

El actor Brendan Fraser vivió en el 2003 un momento que lo marcaría para siempre, sufrió de abuso sexual por parte de Philip Berk, uno de los ex presidentes de HFPA.

Fue cuando el actor se acercó a saludarlo que “Su mano izquierda hace un rodeo, me coge la nalga y uno de sus dedos me toca en el perineo. Y lo empieza a mover por ahí” relató con dolor Fraser.

Brendan Fraser.

“Me sentí enfermo, como un niño pequeño, como si tuviera una bola en la garganta. Creí que me iba a poner a llorar ¿Todavía tengo miedo? Por supuesto. ¿Siento que necesito decir algo? Por supuesto. ¿He querido hacerlo muchas, muchas veces? Por supuesto. ¿Me he impedido a mí mismo hacerlo? Sin duda” expresó ante la prensa el actor.

Fue así que el actor se retrajo a la vida fuera de las cámaras hasta este momento, en el que se consagró como el ganador al Premio Oscar al Mejor Actor.

¿De qué trata The Whale?

The Whale es un film dirigido por Darren Aronofsky que retrata la vida de un profesor de inglés que sufre obesidad mórbida y los estragos de la vida alejada de la sociedad. Charlie intentará restablecer el contacto con su hija en busca de perdón.

¿Quién fue el primer actor en ganar un Premio Oscar?

El primer actor en ganar un Premio Oscar fue Emil Jannings, por su actuaciones en The Last Command y en The Way of All Flesh.

Sin embargo, el actor de origen suizo tuvo que regresar a Europa antes de la ceremonia, por lo que la Academia decidió darle la estatuilla antes.

Emil Jannings, el primer actor en ganar un Premio Oscar. Foto: AMPAS

En los primeros años, los nominados que eran condecorados recibían su premio por todos los trabajos realizados en una terna específica durante el periodo de calificación, fue de esta forma que Jannings recibió el Oscar por dos películas que protagonizó durante ese periodo.

Como dato curioso, dos actores han ganado el Premio Oscar después de fallecer: el actor británico Peter Finch por Network de 1976, y el actor Heath Ledger por su actuación en The Dark Knight del 2009.