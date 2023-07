Premios Emmy 2023: dónde ver las series y programas nominados

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos dio a conocer la lista completa de los nominados a la 75° edición de los Premios Emmy, una noche cargada de emoción y mucha pasión por las series.

Esta edición contó con sus propios récords y es liderada por la aclamada Succession, con 27 nominaciones para su temporada final. Además, The Last of Us se destaca con 24 nominaciones en las categorías principales y The White Lotus no se queda atrás al competir en 23 ternas.

Premios Emmy Foto: Premios Emmy

El 2022 fue un año cargado de grandes éxitos al igual que los primeros meses del 2023, los cuales entran en el período de premiación. Otros títulos a destacar son sin dudas Better call Saul, House of the Dragon, The handmaid’s tale y Yellowjackets. A continuación te compartimos dónde las podés ver si aún no lo hiciste, al igual que al resto de las nominadas.

Mejor Serie de Drama

Andor (Disney+)

Better Call Saul (Netflix)

The Crown (Netflix)

House of the Dragon (HBO Max)

The Last of Us (HBO Max)

Succession (HBO Max)

The White Lotus (HBO Max)

Yellowjackets (Paramount+)

Mejor Serie Limitada, Película o Antología

Beef (Netflix)

Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Daisy Jones & the Six (Prime Video)

Fleishman Is in Trouble (Star+)

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Mejor Serie de Comedia

Abbott Elementary (Star+)

Barry (HBO Max)

The Bear (Star+)

Jury Duty (Prime Video)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Only Murders in the Building (Star+)

Ted Lasso (Apple TV+)

Merlina (Netflix)

Mejor talk show

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central y YouTube)

Jimmy Kimmel Live! (ABC y YouTube)

Late Night With Seth Meyers (NBC y YouTube)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS y YouTube)

The Problem With Jon Stewart (Apple TV+)

Mejor Reality