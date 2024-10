Al Pacino es uno de los actores más famosos del mundo entero. A lo largo de su trayectoria, ha protagonizado varias películas que se convirtieron en grandes clásicos, como El Padrino y Scarface, que lo catapultaron como una de las grandes figuras de la historia del cine. Pero no todo es color de rosas. El actor de 84 años estuvo al borde de la muerte debido a una dura enfermedad.

En 2020, Al Pacino fue uno de los millones de casos de Covid positivo y sufrió un grave deterioro de su salud. Tal es así que los médicos lo dieron por “muerto clínicamente” y casi no sobrevive para contar qué es lo que hay en el “más allá”.

A cuatro años de haberse contagiado de COVID-19, Al Pacino dio una entrevista donde contó cómo fue transitar esta enfermedad y qué sintió durante las horas más críticas de su vida. En una charla con el New York Times, el protagonista de El Padrino recordó cómo fue haberse contagiado este virus que desató la pandemia que paralizó al mundo entero.

La vez que Al Pacino estuvo al borde de la muerte

Al Pacino aseguró que los síntomas fueron terribles y que no se sentía bien, estaba afiebrado y con deshidratación cuando, de repente, perdió el conocimiento. “Estaba sentado en casa y de pronto me había ido. Así. No tenía pulso”, relató.

Además aseguró que estuvo así “durante varios minutos” hasta que se despertó en la sala de estar de un centro médico al que fue trasladado de urgencia. Allí, fue asistido de inmediato aunque se llevó una gran sorpresa.

Lo primero que vio fue a los doctores: “Llevaban unos trajes que parecían sacados del espacio exterior o algo así”. “Fue un poco impactante abrir los ojos y ver eso. Todos estaban a mi alrededor y decían: ‘Ha vuelto. Está aquí’”, mencionó Al Pacino.

En ese momento dramático, el actor pensó: “Ni siquiera tengo mis memorias. No tengo nada”. A su vez, acotó: “Pensé que había experimentado la muerte. Puede que no, no creo que haya muerto. Todo el mundo pensaba que estaba muerto”.

El actor también contó cómo es el “más allá” y dio detalles de su experiencia cercana a la muerte. “No vi luz blanca ni nada. No hay nada allí después de la muerte”. En cambio, aseguró que “como dice Hamlet, ‘ser o no ser’” y sentenció: “Es el país desconocido de cuyos confines ningún viajero regresa, la verdad es que nunca me había planteado estas cosas”.

“No había más. Te fuiste. Nunca había pensado en eso en mi vida”, comentó el actor de 84 años. Finalmente, ahora que el tiempo ha pasado, al artista le preguntaron si cambió en algo su perspectiva, pero respondió: “En absoluto”.