Nicolas Cage anunció su retiro del cine: ¿cuántas películas más hará?

Nicolas Cage no solo es el sobrino del renombrado cineasta Francis Ford Coppola, sino, una de las mayores estrellas de Hollywood. Ha construido una carrera diversa y prolífica en la industria cinematográfica, recibiendo elogios por sus actuaciones en diversos géneros.

Conocido por su estilo actoral distintivo y su intensa presencia en pantalla, Nicolas ha interpretado una amplia gama de personajes a lo largo de su carrera. Ha participado en películas de acción taquilleras como Con Air y Face/Off, así como en dramas aclamados por la crítica como Leaving Las Vegas, por el cual ganó el Premio de la Academia al Mejor Actor en 1996.

La filmografía de Cage también incluye roles en películas que se han vuelto clásicos, como Raising Arizona y Adaptation, mostrando su versatilidad como actor. Sin dudas, ha demostrado ser una de las estrellas más importantes del cine contemporáneo.

Nicolas Cage anunció su retiro de la actuación

En una entrevista con Vanity Fair, Nicolas Cage sorprendió a los cinéfilos del mundo al anunciar su retiro de la actuación. Si bien ello no sucederá aún, el actor dejó en claro que será muy pronto y que no le quedan muchas películas por filmar.

“Puede que me queden tres o cuatro películas más”, anunció y explicó: “Siento que he dicho lo que tenía que decir con el cine y creo que he llevado la interpretación cinematográfica tan lejos como he podido”.

El motivo es simple, pero muy emotivo: quiere pasar más tiempo con su familia. En este sentido, concluyó: “Estaba haciendo balance del tiempo que me quedaba. Pensé: Mi padre murió a los 75, yo voy a cumplir 60. Si tengo suerte, me quedan unos 15 años, ojalá más. ¿Qué quiero hacer con esos 15 años, tomando a mi padre como modelo? Se me ocurrió muy claramente que quiero pasar tiempo con mi familia”.