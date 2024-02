Netflix: la serie criminal basada en hechos reales que vas a querer devorar en un día

Thrillers, documentales, comedias, dramas, series, entre muchas más opciones, Netflix es una excelente alternativa para aquellos que buscan disfrutar de un tiempo para relajarse y compartirlo con amigos y familiares. Su amplio catálogo lo ha posicionado como el líder del mercado del streaming durante varios años.

Entre el amplio listado, se destaca un drama imperdible que atrajo la atención de todos los espectadores: Dirty John. Esta serie norteamericana, estrenada en 2018, dirigida por Jeffrey Reiner y creada por Alexandra Cunningham, generó un impacto significativo entre la audiencia ya que la trama te atrapa de una forma increíble y relata una historia real.

La serie se divide en dos temporadas de ocho capítulos cada una. Entre los actores principales se encuentra Amanda Peet, quien protagoniza a Betty Broderick, Eric Bana que actúa como John Meehan, Christian Slater como Dan Broderick, Rachel Keller como Linda Kolkena y Connie Britton como Debra Newell, quien fue nominada al Globo de Oro por protagonizar la primera temporada.

¿De qué trata la película?

Dirty John te sumerge en una historia real en la cual la primera temporada se centra en el encuentro entre Meehan y Debra Newell, una exitosa decorada, con un buen pasar económico. Se conocen a través de una aplicación de citas y él se presenta como médico. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, ella comienza a sospechar de John y termina descubriendo su pasado: estuvo en la cárcel y tiene varias acusaciones de delitos.

De esta forma, se va a conocer que el protagonista se convirtió en un experto en el fraude por culpa de su padre, quien era dueño de un casino en California y le enseñó a cometer delitos de esa clase. Mientras que la segunda temporada cuenta la historia real de Betty Broderick, una joven de alto poder adquisitivo que conoce a su marido, Dan Broderick, en la universidad. A pesar de que su matrimonio se basó en los pilares de una sociedad tradicional, termina muy mal.

Los problemas surgen cuando Dan se vuelve cada vez más exitoso en su trabajo como médico abogado en Harvard que Betty pasa la mayoría del tiempo sola en su casa. Además, las complicaciones aumentan cuando aparece Linda, la nueva asistente legal de Dan y empiezan las infidelidades. Para el fin de la temporada, el esposo abandona la casa y diseña un plan para que Betty no reciba ninguna parte de la división de bienes.

Luego de que el juicio de divorcio dure cuatro años, Dan y Linda se terminan casando, pero Betty no se va a quedar con los brazos cruzados y termina en una tragedia que se convertiría en uno de los crímenes más importantes de Estados Unidos. Para los fanáticos de esta serie, hasta el momento no se sabe si va a tener otra temporada, pero debido al éxito rotundo, no se descarta esa posibilidad.