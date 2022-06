Netflix se encuentra protagonizando una gran caída en sus suscripciones dado el lanzamiento y éxito de diferentes plataformas de streaming.

Es en este sentido que, la plataforma comenzó a poner en marcha una serie de recursos para de a poco recuperar sus pérdidas en suscriptores que, repercutieron en sus finanzas. Algunas de las ya anunciadas medidas son el no poder compartir contraseñas con otras personas y, la incorporación de publicidad.

"Pretty Smart" y "Space Force" fueron canceladas por la plataforma de streaming Netflix. Foto: VíaPaís

Como si esto fuera poco, Netflix viene llevando a cabo una política de cancelación que deja por fuera la calidad de contenido y tan solo analiza a las producciones en función a su rédito para la plataforma, es de esta forma que, series como Pretty Smart y Space Force no serán concluidas.

Cuál es la nueva serie cancelada por Netflix

En el marco de las políticas de cancelación por parte de Netflix se suma a la lista, junto a Pretty Smart y Space Force, The Midnight Gospel, serie animada para adultos.

La serie cuenta tan solo con una temporada y, a pesar de haber obtenido un 91% de críticas positivas en Rotten Tomatoes y, un puntaje de 8.2/10 en IMDb en lo que respecta a la audiencia, la plataforma de streaming ha anunciado que dejará de producir la misma, por lo cual, no habrá segunda temporada.

Duncan Trussell, uno de los co-creadores de la serie "The midnight gospel". Foto: Captura de pantalla

Duncan Trussell, uno de los co-creadores de la serie, fue el encargado de dar el anuncio a través de su cuenta de Twitter y, si bien aún no fue confirmado el motivo de cancelación, según FlixPatrol la hipótesis principal es que The Midnight Gospel no logró posicionarse dentro del top ten de Netflix.

De qué trata “The Midnight Gospel”

The Midnight Gospel es una serie de televisión estadounidense de animación para adultos creada por Pendleton Ward y el comediante Duncan Trussell.

The Midnight Gospel se centra en un podcaster en el espacio llamado Clancy Gilroy, quien vive en la dimensión “El lazo cromático”, donde, cultivadores de simulaciones usan poderosas biocomputadoras para simular universos en los que pueden recolectar tecnología.

"The midnight gospel" la serie animada para adultos que fue cancelada por Netflix. Foto: Netflix

Cada episodio trata sobre los viajes de Clancy a planetas del simulador, cuyos habitantes son los invitados a los que entrevista para su spacecast, las cuales, están basadas en las realizadas por Trussell en su podcast The Duncan Trussell Family Hour, terminando cada uno de ellos con un evento apocalíptico del que Clancy apenas logra escapar.