Jennifer Lopez compartió una carta de amor que Ben Affleck le escribió hace 20 años

Jennifer Lopez y Ben Affleck son claro ejemplo de que existen las segundas oportunidades. Luego de terminar con su relación en el 2004 y haberse ganado el título de ser una de las parejas más mediáticas de Hollywood, a principios del 2021 apostaron nuevamente al amor y un año después se casaron.

Su amor surgió entre camarines, durante el rodaje de Gigli, una de las tantas películas en las que han trabajado juntos. Su flechazo fue instantaneo y fue Matt Damon, amigo de ambos y uno de los protagonistas de aquella producción, quien actuó de cupido.

Ben Affleck y Jennifer Lopez

Ahora, esperan el estreno de This Is Me… Now: La película, una película coescrita por Lopez, Matt Walton y Affleck. En la misma se relata el proceso creativo y grabación del nuevo y homónimo álbum de estudio de la cantante, a la vez que se ofrece una mirada a su intimidad.

Ben Affleck y Jennifer López

“Este álbum es lo más honesto que he hecho, una culminación de quién soy como persona y artista”, expresó JLO en diálogo con Vogue, y agregó: “La gente piensa que sabe cosas sobre lo que me pasó en el camino, pero realmente no tienen idea, y muchas veces se equivocan completamente. Hay una parte de mí que estaba ocultando un lado de mí misma de todos”.

Para JLO, con cariño “B”

En las últimas horas, Jennifer Lopez compartió el tráiler de This Is Me… Now: La película, donde un detalle llamó particularmente la atención de los fanáticos: una carta de amor para la cantante y actriz, firmada por un tal “B”.

La carta de amor en el tráiler de This Is Me… Now: La película. Foto: Jennifer Lopez

Sin dudas, aquella inicial corresponde Ben Affleck. En la misma se lee: “La vida es dura pero tú eres dulce. Gracias por el regalo. Espero que te gusten las flores. Me dijiste que nunca podrías tener suficientes. Te creo”, unas palabras que reflejan de forma fiel el amor entre ellos.