HBO Max estrenó “Jagged”, un corto documental que muestra la vida de Alanis Morissette, que formará parte de una serie de reproducciones con el nombre “Music Box”. El lanzamiento se estrena con mucho escándalo internamente debido a que la cantante no estuvo a favor de la presentación y acusó al equipo responsable de la película.

El estreno del adelanto fue el pasado 13 de septiembre en el Festival de Cine de Toronto. Morissette se negó a ir, algo que sorprendió a sus fans y los medios de comunicación.

Alaniss Morissette. "Jagged", Hbo Max.

En lo que respecta a la película, Alanis explicó: “Acepté participar en un proyecto que inicialmente era sobre la celebración de los 25 años de Jagged Little Pill. Terminé siendo entrevistada en un momento vulnerable de mi vida, confinada, y en medio de mi tercera depresión posparto”.

A pesar de todo, el documental se estrenó el 18 de noviembre a través de la plataforma digital de streaming.

En los avances se puede ver entrevistas hacia la cantante y personas que trabajaron con ella, como Taylor Hawkings -baterista de Foo Fighters-.

Relatable (Identificable)

De todas formas, la intérprete de “Ironic” tendrá su propio film y será la dueña de su historia donde contará sus éxitos con la banda en primera persona. El proyecto se llama “Relatable (Identificable)”. Actualmente, Alanis tiene 40 años, casada con tres hijos y con el correr de los días se enfrenta a problemas cotidianos que antes no se imaginaba atravesar.

Quién es Alanis Morissette

Alanis Nadine Morissette es oriunda de Ottawa, Canadá, nacida el 1 de junio de 1974. Es una guitarrista, cantante, compositora, productora y actriz, con gran trayectoria musical y éxitos desde los años 1990.

La artista incursionó el mundo del baile y la música desde muy pequeña. A los seis años empezó clases de piano y luego a los 11 años participó en una emisión de televisión para niños llamada “You can’t do that on televisión”, de Nickelodeon.

Con el correr del tiempo, Morissette logró posicionarse como una de las mejores artistas por su álbum “Jagged Little Pill” y obtuvo 33 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Alanis Morristte.

Historia de “Jagged Little Pill”

Morissette estrenó mundialmente Jagged Little Pill. El álbum contaba con un estilo de música pop post-grunge, guitarras distorsionadas, baterías de pop y programaciones, surgió su primer sencillo: “You Oughta Know”.

La canción alcanzó los 20 millones de copias, lo cual generó que MTV empezara a promocionar de la canción sin pausa.