HBO Max anunció que ‘And Just Like That’ del productor ejecutivo Michael Patrick King, junto a las estrellas y productoras ejecutivas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, fue renovada para una segunda temporada.

‘And Just Like That’, la nueva entrega de la serie “Sex and the City”, sigue a Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) en su viaje desde la complicada realidad de vida y amistad que tienen desde los 30 años hasta la realidad aún más complicada a sus 50 años.

“And Just Like That…”, la ingeniosa continuación de Sex and The City (Prensa HBO).

Michael Patrick King, productor ejecutivo de la serie, afirmó: “Estoy encantado y emocionado de contar más historias sobre estos vibrantes y atrevidos personajes -interpretados por estos poderosos y sorprendentes actores-. El hecho es que todos estamos encantados. Y así de fácil... Nuestra vida sexual ha vuelto”.

Elenco: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler, entre otros.

Carrie y el Señor Big Foto: web

Cuánto cobraron las protagonistas de ‘Sex and the City’ por filmar el reboot

Según la información que trascendió, todas ellas han cobrado más de medio millón de dólares por episodio. La cifra exacta sería entre los 650 y los 750 mil dólares, según informó el portal Variety.

Sorprendentemente todas ellas estuvieron de acuerdo al cobrar el mismo salario, sin distinciones, a pesar de que Sarah Jessica Parker sigue siendo la protagonista indiscutible de la trama.