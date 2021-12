“Games of Trones” fue una de las series más exitosas que tuvo la cadena de HBO con ocho temporadas entre 2011 y 2019. La serie estuvo basada en la saga literaria “Cancion de Hielo y Fuego”, de George R.R. Martin. La productora serie tenía planeado lanzar un spin-off, cuyo piloto fue filmado y luego descartado.

Según el ex presidente de Warner Media, Bob Greenblatt, ese episodio valió más de 30 millones de dólares a la cadena. En el nuevo libro publicado sobre los entretelones de HBO, Tinderbox, Greenblatt indicó que “habían gastado más de 30 millones en el primer episodio de una precuela de Game of Thrones que se encontraba en producción cuando llegué allí”.

“Cuando vi el resultado unos meses después, le dije al jefe de HBO, Casey Bloys, que eso simplemente no iba a funcionar y que no creía que estuviera a la altura de la serie original. Me terminó dando la razón, lo que para mí fue un alivio”, explicó.

Game of Thrones

La producción fue cancelada por la guionista Jane Goldman y el director S.J. Clarkson. Sin embargo, no se saben los motivos específicos del spin-off pero se supo que Noami Watts fue parte del elenco con un personaje fundamental dentro del proyecto.

Antes de que HBO diera de baja la serie, Watts manifestó su felicidad por ser parte del mundo creado por George R.R. Martin. “Estoy muy emocionada y me pone la piel de gallina ser parte de algo así. Es intimidante y muy conmovedor para mí”, señaló la actriz en una entrevista con Associated Press.

El spin-off de Game of Thrones que sí se hará

Sin embargo, hay una serie que será estrenada el año siguiente que sí se está filmando: “House of the Dragon”, el spin-off centrado en los Targaryen, es la próxima apuesta de la productora.

Esta nueva serie estará inspirada en el libro “Fire & Blood” (Fuego y Sangre), de George R.R. Martin, cuya historia se sitúa unos 200 años antes de los hechos narrados en la serie original. Narrará la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes de este universo, de la que Deanerys fue la protagonista indiscutida en Game of Thrones.