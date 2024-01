Está sucediendo: Selena Gomez regresa a Disney con una secuela de Los hechiceros de Waverly Place

Está sucediendo, es real. Selena Gómez y Disney Channel confirmaron que pusieron en marcha una secuela de Los hechiceros de Waverly Place. Esta noticia, completamente inesperada, ha dejado sin palabras a los fanáticos de la serie, ansiosos por saber hasta el último detalle.

Los protagonistas originales, Selena Gomez y David Henrie, retomarán sus icónicos roles como Alex y Justin Russo, respectivamente. No solo protagonizarán la serie, sino que también serán productores ejecutivos, junto con Todd J. Greenwald, el productor ejecutivo de la serie original. La filmación se llevará a cabo en Los Ángeles, y la fecha de estreno está programada para algún momento de 2024.

Los hechiceros de Waverly Place. Foto: Disney

Esta noticia ha generado gran emoción entre los fanáticos, ya que la serie original fue un rotundo éxito. La nueva entrega, según Deadline, también incluirá la filmación de un piloto para un nuevo show precuela, con Gómez haciendo una breve aparición.

Selena Gómez compartió en su Instagram el regreso de Los hechiceros de Waverly Place. Foto: Capturas de pantalla

La confirmación de esta emocionante noticia fue compartida por Selena Gomez en Instagram, quien publicó una foto junto a David Henrie con la frase “Estamos de regreso”.

¿De qué tratará la secuela de Los hechiceros de Waverly Place?

La historia se centrará principalmente en una versión adulta de Justin, explorando su vida humana normal con su esposa e hijos. Sin embargo, las cosas cambiarán drásticamente en un abrir y cerrar de ojos.

Los hechiceros de Waverly Place. Foto: Disney

Justin ha renunciado a sus poderes mágicos después de un misterioso incidente en Wiz-Tech. Su vida toma un giro inesperado cuando una joven y poderosa hechicera busca su entrenamiento, llevándolo de vuelta al fascinante Mundo Mágico.

Los hechiceros de Waverly Place. Foto: Disney

La secuela presentará un tono más maduro, enfocándose en los personajes ahora adultos. Aunque Alex tendrá una breve aparición en el piloto, su papel en la serie aún no se ha revelado. Aunque no se ha confirmado la participación de Jake T. Austin como Max, no se descarta un cameo.