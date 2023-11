Esta es la película preferida de Taylor Swift y la que mira cada vez que puede

Los portales de noticias y las redes sociales de Argentina están que explotan con la llegada de Taylor Swift al país. La cantante dará una serie de conciertos en el estadio Monumental, como parte de su gira mundial de nombre The Eras Tour.

Después de no haber realizado la gira de sus álbumes de estudio en 2019, 2020 y 2021 con Lover, Folklore y Evermore debido a la pandemia de COVID-19, Swift se embarca en The Eras Tour para recorrer todos sus álbumes, incluyendo su último álbum, Midnights del 2022.

Taylor Swift Foto: Twitter

En Argentina contará con shows desde el jueves 9 al sábado 11 de noviembre. Su furor es tal que muchos fanáticos acampan desde hace meses en el ingreso del estadio con el fin de poder estar lo más cerca del escenario.

The Eras Tour Foto: Google Images

En el mientras tanto, el fandom pudo disfrutar del documental The Eras Tour, que rompió con la taquilla mundial y recaudó la increíble suma de $209.321.418 millones de dólares, lo que la convirtió en la película de concierto más recaudadora de la historia.

¿Cuál es la película preferida de Taylor Swift?

En varias ocasiones, Taylor Swift reveló que su película preferida es He’s not that into you, la cual mira cada vez que tiene la oportunidad. Se trata de una comedia romántica dirigida por Ken Kwapis y basada en el libro Qué les pasa a los hombres.

“Amigos y amantes intentan navegar a través de las complejidades de las relaciones modernas, algunas veces malinterpretando las verdaderas intenciones del sexo opuesto”, arrojó la sinopsis oficial que ha sido calificada por la crítica con tres estrellas y muy bien recibida por el público.

La película cuenta con un reparto de grandes estrellas, que incluye a Ben Affleck, Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Jennifer Connelly, Scarlett Johansson, Bradley Cooper, Justin Long, Ginnifer Goodwin, Kevin Connolly, entre otros.