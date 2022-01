Hbo Max se prepara para el lanzamiento de sus próximos estrenos y se trata de ‘El Pacificador’, spin-off de ‘El Escuadrón suicida’ que hace hincapié en un superhéroe no tan exitoso, un poco básico y con sus propios ideales para ayudar a las personas.

En este sentido, el personaje aprovechará de vis cómica de John Cena, y la tira le dará poder al unirlo con un grupo de justicieros que, desde luego, son más cínicos que él. La serie está a cargo de James Gunn.

El nuevo programa explicará la historia de fondo de Peacemaker, presentando a Robert Patrick como su padre, Auggie Smith. Los dos tienen una relación complicada, y eso podría justificar la naturaleza despiadada del justiciero. Quizás su reencuentro haga que el personaje de Cena reconsidere su filosofía sobre la paz.

El productor a cargo del film, anunció a través de su cuenta de Twitter la fecha de lanzamiento a la vez que las cuentas de redes de los territorios donde estará habilitado para ver HBO Max.

Por otro lado, el director James Gunn, quien también estuvo detrás de ‘El escuadrón suicida’ explicó que la ficción televisiva tendrá una escena poscrédito en cada episodio de la temporada. “Cada episodio [tendrá escenas poscréditos]. Es mi forma de darles algo especial para ver los créditos de parte de nuestro trabajador equipo”.

Durante el 2021, se estrenaron cuatro series derivadas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM): WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki y Hawkeye.

El Pacificador, próximo estreno. Foto: instagram

¿Cuándo es el estreno?

El estreno será el 13 de enero y habrá ocho episodios de los cuales tres estarán disponibles en la plataforma semanalmente.

Reparto de “El Pacificador”

El reparto principal estará compuesto por: