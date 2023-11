El gran anuncio de The Last of Us sobre su segunda temporada

Si de grandes éxitos del 2022 hablamos, The Last of Us es gran ejemplo de ello. La serie de HBO Max basada en el videojuego de Naughty Dog se consagró como uno de los títulos preferidos por los usuarios de la plataforma.

Protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, esta producción trajo al live-action esta gran historia que ha atrapado durante años a los aficionados a los videojuegos. Fue así que, tan pronto como se estrenó sus primeros episodios, sus productores confirmaron la segunda temporada.

Tanto Neil Druckmann como Craig Mazin, productores ejecutivos de la serie, se mostraron ansiosos por comenzar el rodaje de la nueva entrega, sin embargo, la misma se vio retrasa por la histórica huelga de actores y guionistas en Hollywood, que aún sigue vigente bajo el liderazgo de SAG-AFTRA.

Ya hay fecha de rodaje

Si bien la huelga de actores sigue en pie, no así la de guionista porque llegaron a un acuerdo, Neil Druckmann anunció que la segunda temporada de The Last of Us comenzará su rodaje a principios del 2024.

The Last of Us Foto: Google

“La novedad es que ya tenemos todo delineado y estamos listos para arrancar ni bien termine la huelga”, confirmó Neil Druckmann mientras que Craig Mazin aseguró que ya “mapearon” y enviaron el guion del primer episodio de la nueva temporada.

The Last of Us Foto: Google

“Es una certeza que no vamos a poder empezar a filmar cuando esperábamos poder hacerlo, lo cual es una triste realidad. Todos estamos con muchas ganas de arrancar”, expresaron los productores según informó una fuente cercana.

¿De qué tratará la segunda temporada de The Last of Us?

Si bien es muy pronto para saber de qué tratará la segunda temporada de The Last of Us, se espera que la misma tome como base el segundo videojuego, el cual transcurre cinco años después de los eventos que vimos en la primera entrega e indagará en cómo ha afectado todo lo sucedido a Joel y Ellie.