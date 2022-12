Él es el hermano actor de Sylvester Stallone que muy pocos conocen

Sylvester Stallone es sin dudas una de las estrellas de Hollywood más importantes de las últimas décadas, siendo Rocky de los personajes más icónicos del cine.

La fama llegó al actor en el año 1976, y desde entonces no ha parado de crecer configurándolo como una de las estrellas mejores pagas del mundo.

Sylvester Stallone

Crecido en Nueva York, hijo de Jacqueline France Labofish y Frank Stallone Sr., Sylvester vivió una infancia y adolescencia de película que terminaría por servirle en su carrera actoral.

Sylvester Stallone junto a su hermano Frank. Foto: web

Junto a él crecieron dos hermanos: Frank y Toni, quien falleció en el año 2012. Diferente sería la suerte para aquel, que al igual que Sylvester probaría suerte en el mundo de la actuación.

¿Quién es Frank Stallone?

Frank Stallone es el hermano menor de Sylvester, teniendo él la edad de 76 y aquel 72 años.

Inició su carrera artística como cantante en la banda de jazz American Big, llevándolo la música a componer la banda sonora para la película Staying Alive, ganando por ello un Premio Grammy.

Frank Stallone Foto: web

Pero el camino de Frank en el cine no se detendría allí, sino que, al igual que su hermano mayor buscaría el protagonismo frente a cámara.

Sylvester y Frank Stallone Foto: web

Frank cuenta con una filmografía de 52 participaciones cinematográficas y televisivas, incluyendo Rocky, destacándose sus papeles en Barfly de 1987, Heart of Midnight de 1988 y la trilogía The Roller Blade Seven de 1991, 1992 y 1993.