Cuáles fueron los lanzamientos de videojuegos más importantes de la Nintendo Direct

En medio de un lunes movilizado por los premios Emmy que se iban a entregar por la noche, el mundo de los videojuegos también tuvo su momento de expectativa, ya que Nintendo lanzó una serie de noticias sobre lo que viene en los próximos meses en su evento llamado “Nintendo Direct” con varias sorpresas que los fanáticos.

Al igual que la batalla de las plataformas de streaming, la de los videojuegos está en crecimiento día a día por la gran cantidad de personas en todo el mundo que se suma a jugar con diferentes consolas. El reinado lo tiene desde hace años PlayStation, pero el resto de las compañías no le ha perdido pisada.

25 AÑOS DE MARIO. Todas las caras de la mascota de Nintendo a lo largo de los años.

¿Cuáles son los nuevos videojuegos que se conocieron en la “Nintendo Direct”?

Fire emblem engage

Desde la compañía lanzaron un nuevo juego de la saga Fire Emblem llamado como Engage, el cual estará disponible para los fanáticos en Nintendo Switch desde el próximo 20 de enero de 2023, como también saldrá una edición de colección.

It takes two

De la mano de Electronic Arts y ganador del premio Juego del Año de 2021 llegará para Nintendo Switch “It takes two” desde noviembre de 2022.

Fatal frame: mask of the lunar eclipse

Luego de su lanzamiento en Japón en 2008, Fatal frame: mask of the lunar eclipse llegará a occidente a principios de 2023 y estará disponsible para las plataformas de Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Xenoblade Chronicles 3

Se confirmó que la segunda ola de DLC para “Xenoblade Chronicles 3″ estará disponible para el 13 de octubre e introducirá un nuevo personaje que se llamará Ino.

Nintento switch online

Varios clásicos de la plataforma se sumarán al N64 en el Switch online + expansión pack para este 2022. “Pilotwings”, “Mario Party 1″ y “Mario Party 2″ son los juegos que llegan este año y en 2023 se suman “Mario Party 3″, “Pokémon Stadium”, “Pokémon Stadium 2″, “1080 Snowboarding”, “Excitebike 64″ y “GoldenEye”.