Venden la millonaria mansión en la que Johnny Depp perdió un dedo tras una pelea con Amber Heard

Tras el mediático juicio que le ganó a su expareja Amber Heard, Johnny Depp está volviendo de a poco al mundo del espectáculo y la actuación, pero en las últimas horas se conoció un detalle que retumbó en todo el mundo. En medio las audiencias, uno de las declaraciones que más llamó la atención de los medios de comunicación y los fanáticos fue la pelea que termino con un dedo cortado del actor.

“Agarró la botella y me la arrojó. Mi mano estaba en el borde de la barra, inclinada. Lanzó la botella grande e hizo contacto y se rompió por todas partes y, sinceramente, al principio no sentí dolor en absoluto, no sentí dolor. Lo que sentí fue calor. Sentí como si algo estuviera goteando por mi mano y luego miré hacia abajo y me di cuenta de que la punta de mi dedo había sido cortada”, contó en el juicio Depp.

Caso Johnny Depp - Amber Heard. (AP)

El actor aseguró que “estaba mirando directamente a mi hueso que salía. La sangre estaba brotando y en ese momento entré en una especie de… no sé cómo se siente un ataque de nervios, pero eso es probablemente lo más cerca que he estado. Nada tenía sentido. Sabía en mi mente y en mi corazón que esto no era vida. Esto no es vida. Nadie debería tener que pasar por esto”.

Caso Johnny Depp - Amber Heard. (AP)

El hecho ocurrió en 2015 en una lujosa mansión que alquilaba la pareja en aquel momento al motociclista Mick Doohan en la ciudad de Gold Coast en Australia. Sin embargo, la vivienda, que fue uno de los puntos donde ocurrió el hecho que ayudó a Depp a ganar el juicio, se subastará en los próximos días en 40 millones de dólares.

¿Cómo es la casa donde Johnny Depp perdió un dedo tras una pelea con Amber Heard?

La noticia la recabó un medio australiano llamado Nine, donde describieron que la mansión llamada Diamond Head tiene un total de 10 habitaciones y 10 baños. Asimismo, está ubicada en 18 hectáreas con vista a los ríos Coomera y Pimpama, literalmente rodeada de agua y verde, en un espectacular paisaje verde.

Venden la mansión donde Johnny Depp perdió un dedo en una pelea con Amber Heard. Foto: Domain

Por otra parte, dentro de la zona privada más grande que hay en la zona hay una cancha de tenis, piscina, pista de aterrizaje, un puerto deportivos y un estacionamiento de 400 metros cuadrados donde se estacionan autos, motos de agua, botes y otros vehículos. Además, para los que son amantes de las carreras hay una pista de karting y otra de motos.

La mansión que alquilaban Johnny Depp y Amber Heard. Foto: Domain

Dentro de la vivienda hay un salón de 500 metros cuadrados con un bar equipado, quizás sea el lugar donde perdió el dedo Depp, una pileta de 20 metros y una parrilla. También hay dos casas aparte de la principal, una de campo con dos habitaciones y otra de huéspedes con tres habitaciones y dos baños.

Mansión en la que perdió un dedo Johnny Depp. Foto: Domain

Por último, los ambientes de la casa principal se caracteriza por tener pisos de madera, detales en mármol, cinco habitaciones con baño privado cada una, varias áreas de entretenimiento, un gimnasio, un ascensor, bodega, cine y garage para seis autos, un lujo que muy pocos pueden sostener.