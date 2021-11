Luego de varios rumores, Eugenia “La China” Suárez anunció en sus redes sociales la entrevista exclusiva que tendrá con Alejandro Fantino a través de Star+. La actriz publicó en sus historias de Instagram un pequeño adelanto de la charla a solas con el periodista.

La entrevista será el 29 de noviembre a través de Star+ a las 21:30 horas. “Te invito a que me conozcas sin intermediarios, a que me veas y me escuches en primera persona por Star+”, señaló la ex mujer de Benjamín Vicuña al comienzo del video de promoción.

Suárez es la primera invitada de Alejandro Fantino en su ciclo de entrevistas. Algunos rumores indicaron que cobró 50 mil dólares para participar.

Durante la conversación con Fantino, la actriz contará su versión sobre lo que pasó con Mauro Icardi.

Vale recordar que China Suárez fue involucrada como tercera en discordia de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi el 16 de octubre. A los pocos días, la ex Casi Ángeles publicó una carta en sus redes sociales sobre el hecho.

Entrevista a solas de China Suárez y Alejandro Fantino

La plataforma de streaming aseguró que “en tono distendido e intimista, cada figura repasará detalles de su historia personal y su trayectoria profesional, brindando su mirada en primera persona de los acontecimientos más relevantes de su vida y pintando su propio retrato como nunca antes se vio”.

La entrevista fue realizada en la casa del periodista en Tigre. Ángel de Brito indicó que “fue una charla profunda, relajada. Dicen que le preguntó un montón de cosas, es una entrevista larga”.

China Suárez.

China Suárez en la película “Objetos”

China Suárez volvió del norte argentino días atrás luego de filmar la película “Objetos” que realizó junto a Álvaro Morte y Verónica Echegui. El drama estaría en cines en 2022.

En esta película se la verá a China Suárez con el personaje de Sara, una joven que fue capturada desde pequeña por una organización de tráfico de personas.