“Argentina, 1985″ fue nominada a los Premios Globos de Oro

“Argentina, 1985″, la película protaginizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, que retrata el Juicio a las Juntas, fue nominada a los Premios Globos de Oro en la categoría mejor film de habla no inglesa.

"Argentina, 1985", nominada a los Premios Globos de Oro. Foto: Cartelera

La producción de Santiago Mitre, la cual se estrenó mundialmente el 3 de septiembre de este año, se enfrentará a “Sin novedad en el frente” (Alemania), “Close” (Francia), “Decision to Leave” (Corea) y “RRR” (India).

El film obtuvo reconocimiento mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el premio FIPRESCI de la crítica internacional a la mejor película, y dos días después obtuvo el galardón del público en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Sin embargo, eso no es todo. Además de ser seleccionada para los Premios Goya, los cuales se celebrarán el 11 de febrero en Sevilla, “Argentina, 1985″, representará al país y competirá en la categoría mejor película internacional de los Premios Oscar 2023.

"Argentina, 1985", nominada a los Premios Globos de Oro. Foto: prensa

Cuándo son los Globos de Oro 2023

La ceremonia de los Globos de Oro volverá a transmitirse después de algunas polémicas y tras el freno de la pandemia, el próximo 10 de enero de 2023. Será la edición 80 de los galardones entregados por la Asociación de periodistas de espectáculos de los Estados Unidos.

Cuáles son producciones nominadas a los Premios Globos de Oro 2023

Entre las películas de drama seleccionadas aparecen “Avatar: El camino del agua”, “Elvis”, “The Fabelmans”, “Tár” y “Top Gun: Maverick”. Por el lado de las comedias o musicales quedaron nominadas “Babylon”, “The Banshees of Inisherin”, “Everything Everywhere All at Once”, “Glass Onion: A Knives Out Mystery” y “Triangle of Sadness”.

Con respecto a la televisión, en lo que respecta la comedia o musicales competirán “Abbott Elementary”, “El oso”, “Hacks”, “Only Murders in the Building” y “Merlina”, mientras que entre las ficciones de drama, las favoritas son “Better Call Saul”, “The Crown”, “House of the Dragon”, “Ozark” y “Severance”.