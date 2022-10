Una jueza de Rafaela contó su trágica historia tras ver “Argentina, 1985″

La Jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Cristina Fortunato vio -como miles de compatriotas “Argentina, 1985″. Y al salir del cine, decidió contar su historia personal y decirle al resto de la comunidad el por qué de su elección por las leyes.

“Tuve la posibilidad de estar en Santa Fe y ver la película. Como le digo a todo el mundo: ver esa película es un deber. Porque si alguien se olvidó de algo, lo refrescará. Pero lo es, principalmente, para los jóvenes. Durante la película se pueden escuchar relatos reales, verdaderos, aberrantes. Si alguno de los jóvenes y adolescentes tiene alguna duda, piensa que es una fantasía, todo se diluye y queda sólo la verdad”, contó al periodista Lisandro Oreggioni, de Somos Rafaela.

“La película debe ser interpretada como la necesidad de volver a reivindicar la democracia. Este juicio tiene una trascendencia. Va más allá de un hecho cultural: es un grito a la democracia. Hubo una historia de horror”, agregó.

Los ejemplares de "El diario del Juicio" que guardó la jueza rafaelina Cristina Fortunato Foto: Vía Rafaela

“Tengo una experiencia: en el año ‘74, en Gualeguaychú, irrumpieron en mi casa. Fueron a buscar a la pareja de mi madre, que vivía con nosotros, que había pertenecido a la Federación Juvenil Comunista, pero no en ningún grupo armado y hacía años que no militaba. Allanaron mi casa. Vino un grupo con FAL. Nos destruyeron todos los libros que había y detuvieron a mi padrastro, aún sin cometer ningún hecho ilícito y lo pusieron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional durante tres años”, relató.

“Eso significó un derrumbe de la familia. Si bien salvó su vida, porque no fue desaparecido ni asesinado, salió sin poder ver. Tenía un montón de disfunciones físicas”, dijo.

“Hice la secundaria durante el golpe de estado y por este hecho, me decidí por abogacía. Y en el año ‘85, cuando me faltaba poco para recibirme, pude estar minuto a minuto atenta a este juicio, porque me pareció fundamental. Por eso guardé algunos Diarios del Juicio. Tienen una actualidad tremenda: todo lo que dice está vigente y todos los testimonios sirven para que despejemos cualquier idea en contra de la democracia”.