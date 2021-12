Luego de 17 años del último capítulo de la exitosa serie “Sex and the City”, sus fanáticos tuvieron una noticia inesperada. La serie volvió con una nueva temporada de la mano de HBO Max y tiene a tres de las cuatro protagonistas originales: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

Por su parte, Kim Catrall, quien interpretaba a Samantha, será quien estará ausente en toda la temporada debido a las peleas que tuvo en su momento con Parker.

Fecha de estreno de “And Just Like That”

La serie “And Just Like That” estrenó sus primeros dos capítulos el 9 de diciembre por HBO Max. Los siguientes ocho episodios se estrenarán semanalmente todos los jueves.

Tres de las actrices originales vuelven a ser parte de "Sex and the city"

Capítulos de “And Just Like That”

Esta temporada será la séptima, la cual tendrá 10 capítulos de media hora de duración cada uno. Sin embargo, tendrá un cambio en el título con “And Just Like That...” (“Y así como si nada...”)

Sinopsis de “And Just Like That”

La serie contará la vida actual y la amistad de Carrie (Parker), Miranda (Nixon) y Charlotte (Davis), en su viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 años, hasta la aún más complicada realidad de la vida y amistad en sus 50 años.

Vale destacar que la serie es producida por Darren Star en base a un libro de Candace Bushnell y fue emitida por primera vez en 1998. La producción ganó tres Globos de Oro y un Emmy a la mejor serie de comedia o musical, y convirtió en una estrella mundial a Sarah Jessica Parker.

Trailer de “And Just Like That”

En el trailer de “And Just Like That” vemos un adelanto de la vida de las protagonistas, con la narración de Carrie a través de su nuevo podcast.

Luego, “Sex and the City” llegó a la pantalla grande con dos películas en las que figuraron las cuatro protagonistas originales: “Sex and the City” (2008) y “Sex and the City 2″ (2010).

Actores y nuevos personajes de Sex and the City

Tiene la participación de las clásicas protagonistas de Sex and The City, Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon).

Sin embargo, sin la participación de Kim Catrall como Samantha estará Sara Ramírez como Che Diaz, la franca y divertida compañera de Carrie Bradshaw en su podcast, Carrie se sumará al mundo de Spotify con pdcast.

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker y Kristin Davis regresan a la ficción para un nuevo capítulo de Sex and the City.

Finalmente está Nicole Ari Parker como Lisa Todd Wexley, una mujer de la ciudad que abre los ojos de Charlotte ante la evidente falta de gente de color en su vida, y Karen Pittman como la Dra. Nya Wallace, una profesora con la que Miranda se queda sorprendida e intentará acercarse mientras regresa a la universidad para realizar un master en derechos humanos.