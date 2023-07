¿Amigos? Los romances prohibidos entre los protagonistas de Friends

No hay mucho por explicar cuando se afirma que Friends es una de las mejores series de comedia que la televisión ha dado. Los amigos neoyorquinos supieron conquistar los corazones de millones alrededor del mundo con sus historias entrecruzadas y cargadas tanto de frustraciones como de momentos de pura alegría.

Mónica, Chandler, Phoebe, Ross, Joe y Rachel no son solo amigos entre ellos, sino que, son parte de la vida de todo aquel que alguna vez se sentó frente a la pantalla a devorar las 10 temporadas que Kevin S. Bright, Marta Kauffman y David Crane le regalaron al público.

Friends

Al ritmo de I’ll be there for you, Friends se convirtió en uno de esos clásicos que no pueden faltar en la mochila de todo fanático de las sitcoms, además de ser el antídoto perfecto para aquellos días donde la soledad predomina y todo está nublado, porque como dice su canción, ellos estarán allí para ti.

¿Amigos o más que eso?

Friends tuvo un extenso rodaje que duró entre 1994 y el 2004. Así como desde el primer episodio la química entre su elenco fue instantánea, al día de hoy Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Matthew Perry y Courtney Cox siguen siendo grandes amigos.

Sin embargo, en un principio, la química tomó la forma de amor. Sí, es así como lees. Recordemos que Aniston y Schwimmer confesaron en la reunión del elenco del año 2021 que se gustaban, sin embargo, decidieron que lo mejor era dejar esa tensión sexual para las cámaras y así fue como Ross y Rachel se transformaron en una de las parejas más icónicas de todos los tiempos.

Ross y Rachel

Ahora, se sumó una nueva confesión de amor. En sus memorias publicadas bajo el título Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, Matthew Perry confirmó que Courtney Cox siempre le pareció “increíblemente hermosa”.

Chandler y Monica. Foto: Friends

Eso no es todo, en una entrevista con Access Hollywood el actor confesó que pensó en declarar su amor a su colega y pareja ficcional, pero, el elenco tenía la siguiente regla: “Había una regla que teníamos: era realmente importante para nosotros seis, ser amigos. Y si estábamos saliendo o si pasaba algo extraño, eso podía complicar las cosas”, explicó Perry.