¿Qué personaje de Friends eres según tu signo zodiacal?

Capricornio: ¡Eres Ross! Te destacas por ser responsable, estudioso y tener siempre una opinión para todo. Además, sos muy paternal - o maternal -, necesitas tener todo bajo control y no salirte del status quo; de no marchar todo como lo deseas, entras en crisis.

Acuario: ¡Eres Phoebe! Te sales de la norma y resaltas por tu extravagancia. No hay nadie como tú, y eso se ve reflejado en tu humor y hasta estilo de ropa. No hay sitio al que vayas en el que no llames la atención, todas las miradas se tornan hacia ti, y lo sabes. A veces no eres comprendida por tu entorno, pero eso es lo que te hace especial.