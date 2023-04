Es un ex Friends, le deseó la muerte a Keanu Reeves y ahora se arrepiente: “Dije algo estúpido”

No caben dudas de que Friends se convirtió en una de las sitcoms más icónicas de todos los tiempos. Al día de hoy, miles de fanáticos se ríen como la primera vez con las graciosas desventuras de los seis amigos de Nueva York.

Si bien cada uno de los personajes principales tiene su cuota de fanáticos, uno que siempre ha ganado en popularidad es “Chandler”, irónico y mordaz, dueño de muchos de los mejores latiguillos. El personaje fue encarnado por Matthew Perry, que si bien está un poco desaparecido de los medios, volvió a ser blanco de la prensa por las razones equivocadas: desearle la muerte a Keanu Reeves.

Matthew Perry, en problemas por sus declaraciones

La frase de Perry sobre Reeves que generó polémica

El pasado 1 de noviembre, Perry publicó su libro de memorias, “Amigos, amantes y aquello tan terrible”. En él, el actor repasa sus días como uno de los protagonistas del éxito televisivo, a la par que revela detalles crudos sobre sus adicciones, que lo han llevado a rehabilitación 15 veces, además de varias experiencias cercanas a la muerte.

Sin embargo, el “aquello tan terrible” del título del libro bien podría referirse también a los repudiables comentarios del ex Friends sobre Keanu Reeves. En las páginas de su autobiografía, Perry se pregunta por qué el protagonista de “Matrix” sigue vivo mientras que Heath Ledger y River Phoenix tuvieron que morir. Un comentario que se ganó el repudio generalizado.

“River era una belleza, por dentro y por fuera: demasiado bello para este mundo, según se vio después. Parece que siempre son las personas con más talento las que mueren. ¿Por qué mueren los pensadores originales como River Phoenix y Heath Ledger, pero Keanu Reeves está aún entre nosotros?”, escribió Perry. Aunque han pasado meses desde la publicación, la historia suma otro episodio.

Perry se metió con el actor favorito de internet y hoy se arrepiente

Matthew Perry toma medidas

Perry no tardó demasiado en pedir disculpas por su frase. En recientes declaraciones, aseguró: “Dije algo estúpido. Fue algo mezquino. Se me ocurrió su nombre porque vivo en la misma calle. Me he disculpado con él públicamente. Si me cruzo con él, me disculparé. Fue algo estúpido”.

Pero ahora, el actor prometió que irá un paso más lejos en su arrepentimiento. “Cualquier edición futura del libro no tendrá su nombre”, aclaró. Según él, en realidad es “un gran fan de Keanu” y su nombre fue escogido “al azar”.