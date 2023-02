Courtney Cox de Friends sufre de adicción a los retoques estéticos: “Son una locura, tengo que parar”

Si hablamos de íconos de los ‘90, Courtney Cox no tarda en salir a la luz siendo sus personajes en Friends y Scream guardados en el corazón por millones alrededor del mundo.

La actriz de 58 años cuenta con una amplia filmografía en el universo hollywoodense, pero no todo se trata de películas allí.

Courtney Cox como Monica Geller en Friends. Foto: HBO

Belleza, excesos, secretos y peleas es tan solo apenas lo que hace de Hollywood un universo único, y, como parte de él, Courtney se vio afectada.

La actriz reveló que sufre de una adicción por los retoques estéticos, algo muy usual entre las celebridades tanto femeninas como masculinas de la industria de espectáculo más grande del mundo.

Courtney Cox se arrepiente de sus cirugías. Foto: web

“Hay un momento en el que decís: ‘¡Oh! ¡Estoy cambiando! Parezco más mayor. Empecé a perseguir esa juventud durante años. No me di cuenta de que, mierda, en realidad me veo rara con las inyecciones y haciéndome todas esas cosas en mi cara. Hoy claramente no me las haría” confesó Courtney.

Courtney Cox se arrepiente de sus cirugías. Foto: web

“Tengo que parar. Eso es una locura” expresó la actriz, quien agregó “No hay nada de malo en estar al borde de los 60″ aunque, a sí mismo, aseguró “El tiempo va muy rápido”.

“He aprendido mucho... Ahora sé cómo disfrutar de las cosas, qué hacer para mejorar como persona y qué tengo que dejar ir de mi vida” reflexionó Courtney.

¿Qué operaciones se hizo Courtney Cox?

Aumento de senos

Rinoplastía

Face-lift

Armonización de rostro

¿Cómo es la relación de Courtney Cox con el elenco de Friends?

Casi 30 años han pasado desde el estreno de Friends, una de las series de comedia más icónicas de todos los tiempos que marcó, sin dudas, un antes y después dentro de las denominadas sitcoms o comedias de situación.

A pesar del paso del tiempo, Courtney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer mantienen una amistad que traspasó los muros de los departamentos de los amigos en Nueva York.

Friends Foto: HBO

En una reciente entrevista, Courtney se refirió a su relación con Lisa y Jennifer: “Estamos realmente cómodas juntas y muy unidas, al final hemos compartido gran parte de nuestra vida”.

“La risa de Lisa es la risa más contagiosa que he escuchado, ella es adorable. Tenemos conversaciones muy profundas, pero también tenemos esos momentos en los que no nos paramos de reír por todo” reveló la actriz.

¿Cuál es el mayor secreto de Jennifer Aniston?

Por su parte, Jennifer Aniston, Rachel Green en la mítica serie Friends, cuenta con sus propios problemas dentro del universo de la fama.

En una entrevista para la revista Allure, la actriz reveló cuál es su mayor secreto: “Odio las redes sociales. Es una tortura para mí. La razón por la que fui a Instagram fue para lanzar esta línea [LolaVie]”.

Jennifer Aniston para la revista Allure.

“Luego llegó la pandemia y no lanzamos. Así que estaba atrapado con estar en Instagram. No me surge de forma natural” relataba Jennifer, quien aseguró que está muy agradecida de haber tenido 20 años sin el mundo de las redes sociales en su vida.