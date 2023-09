A 28 años de su estreno, conoce siete curiosidades de la mítica “Seven”

“Seven, los siete pecados capitales” es una de las películas más vistas y reconocidas de la historia del cine gracias a su recordado final junto con su estilo oscuro y bastante peculiar que tiene su director, David Fincher.

Con actuaciones como las de Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey y Gwyneth Paltrow, logró convertirse en un verdadero hito de los 90 y este año llega a su aniversario número 28, por lo que invita a repasar las mejores 7 curiosidades.

A 28 años de su estreno, las siete curiosidades de Seven Foto: web

Las 7 curiosidades de Seven

Para los que no recuerdan, Seven trata sobre la historia del detective de homicidios, William Somerset, y su compañero, David Mills, quienes investigan un sádico y misterioso asesino en serie. La particular y más llamativo del homicida es la perfección con la que ejecuta los crímenes, además de estar conectados con los siete pecados capitales.

7 – El minuto 7, todo está conectado

Uno de los detalles que contiene el film es que durante el minuto 7, el personaje que interpreta Brad Pitt, David Mills, recibe una llamada de Kevin Spacey, John Doe. La otra sorpresa es que sobre el final, a 7 minutos del cierre de la película Morgan Freeman, el detective Somerset, le dice a Pitt, si le matas, ganará, refiriéndose al asesino.

6 – El “no” de Gwineth Paltrow y la particular forma de convencerla

David Fincher no dudó en quien debía ser la esposa de David Mills, la elegida era Gwyneth Paltrow. Pero la respuesta de la actriz fue un rotundo “no”. Gracias a Brad Pitt se logró convencerla para que participe del film, y no fue para nada raro, ya que los actores tuvieron un romance en 1995.

5 – La lesión de Brad Pitt y el cambio de guión

Durante la película, Mills, o sea Brad Pitt, lleva un yeso en su mano derecha, pero eso no era un detalle del personajes, sino que el actor se cayó filmando una escena persiguiendo a John Doe, allí se rompió el brazo y tuvo que ser operado. Al equipo no le quedó otra que incluirlo en el guión.

4 – El misterio detrás de Kevin Spacey

Al igual que su personaje, Kevin Spacey estuvo rodeado de misterio hasta el ante ultimo día previo a comenzar a rodar. Es que no fue fácil contratar al actor, durante muchos años era de los más solicitados.

Nuevamente, gracias a Brad Pitt, lograron convencerlo, pero hasta el ultimo dia no se supo que iba a intepretarlo finalmente. Por ello, no aparee en los créditos iniciales, y es que al no conocerse su presencia, decidieron ocultarlo para mantener el misterio de quien era el asesino.

3 – El final alternativo llegó con amenaza de renuncia

Aunque el final de Seven es recordado por su polémica, la realidad es que se barajaron 10 posibles finales escritos por David Fincher. Pero, además el prodcutor de la película, Arnold Kopelson, tenia un final para que Tracy sobreviviera. Fincher, Pitt y Freeman se negaron a rodar la película, salvo ue Gywneth Paltrow muriera.

2 – Morgan Freeman, tampoco fue el primero

Pese a que al mítico personaje de William Somerset se lo vincula al 100% a Morgan Freeman, la realidad es que el guionista tuvo en mente a Al Pacino para interpretar el personaje, pero dio la negativa ya que se encontraba rodando " La sombra de la corrupción”.

1 – El quinto elegido: Brad Pitt

Sirvió para converncer al elenco y se convirtió en una estrella del film, pero la verdad es que Brad Pitt no era la primera opción para interpretar a David Mills. Los dos primeros fueron Denzel Washington y Sylvester Stallone. Al rechazar la propuesta ambos, llamaron a Kevin Cotsner y Nicolas Cage, pero si inclinaron por Pitt.