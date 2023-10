“Todos estamos muy consternados”, el estremecedor relato del santiagueño Javo Rocha desde Israel

El conflicto entre Israel y Gaza entra en su tercer día con miles de víctimas fatales y desastres inconmensurables. El domingo, Israel declaró oficialmente la guerra, mientras Estados Unidos envió un grupo de ataque de portaaviones para que el enfrentamiento no se extienda a otras regiones. Desde Tel Aviv, el actor santiagueño, Javo Rocha, muestra cómo viven los habitantes y la cantidad de donaciones solidarias que juntan para los soldados.

“Hola, acá estamos en la plaza Dizengoff, en Tel Aviv, y la gente está muy preocupada, todos estamos muy consternados por la situación. Hoy domingo es un lunes, es como un lunes, hoy”, afirmó el actor para ElLiberal.

“El domingo es el primer día hábil, el día después de lo que fue el sábado de ayer que empezaron todos los ataques y acá la gente está enviando donaciones, alimentos no perecederos, muchas donaciones para los reservistas... miren, cajas y cajas”, comentó Rocha mientras mostraba en un video la cantidad de gente llevando cajas de donaciones.

Y continuó: “Fueron convocados muchos reservistas del ejército. Yo conozco gente que es reservista, tengo un amigo que mañana tiene que presentarse, por ejemplo”. Rodeando la fuente principal de la plaza, el actor mostró un grupo de mujeres que formaron la Estrella de David, el símbolo del judaísmo, con velas implorando que termine la guerra.

Cuándo se mudó Javo Rocha a Israel

El actor santiagueño decidió empezar con los trámites para mudarse a Israel en 2020: “Me voy con mis hermanos que viven en Israel. Así que, regresaré a la tierra de mis ancestros. Dejé atrás toda la vida que tuve en Argentina, como tantos judíos argentinos decidí hacerlo”, aseguró Rocha en diálogo con Y Net Español.

El actor santiagueño se mudó a Israel a dictar clases de teatro. Foto: Vis

Se mudó con el objetivo de dar clases de teatro y conocerse en el ambiente artístico: “Yo vengo a traer mi manera y estilo personal, con las técnicas de Strasberg y Morris, y quiero dar mis cursos traducidos en hebreo. Sé que me voy a tardar incluso años en aprender hebreo, pero no quiero esperar tanto tiempo para que el público israelí me conozca. No me quiero quedar solo con los hispanoparlantes”.

Lo último que se conoce de la guerra entre Israel y Gaza

Mientras los soldados israelíes luchaban para expulsar a ejército atacante, Hamas disparó 120 cohetes a las ciudades costeras. Sin embargo, desde CNN, afirmaron que los cohetes fueron interceptados por el sistema de defensa antiaérea israelí.

Hasta el momento, el número de muertos desde el ataque de Hamas el sábado superó los 1.100 fallecidos. En Israel son 700 muertes, incluidos 44 soldados, mientras que en Gaza las autoridades informaron que llegaron a casi 500 muertes.