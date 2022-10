Robo millonario a una abogada en Santiago del Estero: un video muestra que un amigo entró a su casa

Un robo millonario se registró en Santiago del Estero. La víctima fue María Alejandra Gino Bértole (46), una abogada local que denunció una faltante de $4.000.000 y 300 dólares en su domicilio. Con el correr de la investigación, la Justicia habría determinado que un amigo fue quien entró a su casa, en el barrio Centenario, y se llevó todo el dinero.

Según informa El Liberal, el hecho ocurrió en julio, pero con los avances de la investigación recién ahora salió a la luz. La damnificada relató su versión y aseguró que alrededor de las 13 horas se fue de su casa para ir a la Feria Artesanal del Parque Aguirre, a pasar el día junto a amigos.

María Alejandra Gino Bértole (46) , una abogada local que denunció una falta de 4 millones de pesos y 300 dólares en su domicilio. (Imagen ilustrstiva) Foto: Web / Los Andes

Al regresar en horas de la tarde, encontró la puerta abierta y la cerradura forzada. Recorrió todas las habitaciones y contó que las puertas del placar del patio interno estaban abiertas. Además, en su habitación, sus pertenencias estaban en el piso y en la cama. Rápidamente, se dio cuenta de que le habían robado más de $4.000.000 que tenía ahorrados para una intervención quirúrgica en los dedos de su mano derecha.

Acto siguiente, notó que le faltaban U$S 300 y otros $3.000 que eran de una amiga. Ante esta situación, radicó la denuncia y la investigación quedó en manos de personal de la División Criminalística y del Departamento Robos y Hurtos, los que concentraron sus energías en los movimientos del entorno y las cámaras de seguridad en las casas vecinas.

Luego de tres meses, pistas nuevas empezaron a aparecer y una fuente cercana contó que las cámaras de seguridad habrían captado la llegada de un amigo, acompañado por un desconocido. Se trataba de un cerrajero que, lo ayudo a abrir la puerta externa y otras internas.

Qué pasó con el cerrajero que fue contratado un robo en Santiago del Estero

La Fiscalía citó al cerrajero para que cuente su versión de los hechos, el trabajador habría declaro que fue contratado por el “particular” amigo de la abogada, quién conocía los movimientos de la profesional y también de la existencia de ese dinero. La causa tuvo una sorpresiva filtración y el sospechoso interpuso un pedido de eximición de prisión. Según la voz oficial de juzgado, ese recurso le fue otorgado.

Ahora, la Fiscal profundizará el caso con más tecnología y nadie descarta que también acuda al cuarto piso de Tribunales, y requiera a la Cámara de Apelaciones que le sea revocada la eximición al misterioso amigo.

Ante esta situación, se supo el que ladrón y “amigo” habría iniciado un diálogo para devolver el dinero robado. Sin embargo, la negociación no prosperó, ya que el pacto era de no agresión, reconocimiento de la posesión de la plata, pero no su devolución. Agotadas las instancias y el tiempo de mediación, la víctima pretende un nuevo arreglo monetario y que la deuda sea dirigida a dos intermediarios.

La abogada tuvo que declarar los 4.000.000 por pedido de la Justicia

Los investigadores afirmaron que en estos meses la abogada debió declarar la existencia y naturaleza de los $4.000.000. La denunciante habría informado que eran ahorros para una operación, provenían de sus meses de trabajo.