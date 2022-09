Tenía hambre, entró a robar en un supermercado de Salta y la dueña le terminó regalando los productos

El lunes por la tarde, un joven de 19 años fue descubierto mientras robaba alimentos en un supermercado de barrio. La dueña se sorprendió al ver que no había sacado dinero de la caja, prefirió no denunciarlo y le regaló los productos que se había guardado para comer.

El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 15 hs en el supermercado ubicado en la calle Roque Saenz Peña 134, en el barrio San Martín de San José de Metán. El cosechero de limones intentó sacar del local algunos alimentos porque no le habían pagado el sueldo y no tenía dinero para abastecerse.

La declaración de la dueña del supermercado

María Cristina Mansilla, la propietaria del supermercado, contó que el joven oriundo de la localidad Unión Rivadavia Banda Sur fue descubierto por su hijo. El ladrón tenía en sus manos un kilo de azúcar y un kilo de harina.

“¿Por qué te estás robando eso?”, le preguntó el hijo de María Cristina. “Porque tenía hambre”, respondió el joven de 19 años.

Según El Tribuno, Mansilla aseguró que le dio “mucha pena el muchacho que estaba robando porque dijo que tenía hambre”. Por esa razón, “decidí no denunciarlo. Le regalé el azúcar, la harina y un alfajor”, declaró la mujer.

Además, una vecina que trabaja en la Municipalidad también le dio mercadería. “Le dijimos que no hiciera nunca más eso”, expresó la dueña. “El chico salió a robar para comer y hay que ponerse a veces en el lugar del otro porque me dijo que no le habían pagado. Además no sacó dinero que había en la caja registradora”, concluyó.