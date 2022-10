Quién es Agostina Tarchini, la santiagueña la rompió con un particular baile de Tango en Got Talent España

Desde Santiago del Estero a Europa: Agostina Tarchini, deslumbró al jurado de Got Talent España, protagonizando un particular baile de tango con ella misma, acompañada de una barra. “Es un estilo creado por mí, que busca fortalecer la autoestima”, comentó la joven, que se llevó todos los elogios, y no solo eso, sino que dejó boquiabierto a uno de los jurados: “Se necesitan dos, para hacer este tipo de baile”.

Tarchini se presentó ante el jurado de Got Talent España, con un vestido rojo, vestimenta que acompañó a su baile descomunal. Lo más llamativo es que su performance fue con ella misma, en solitario, y acompañada de una barra. Por lo general, el tango se baila con una pareja, pero Agostina contó que “es un estilo creado por mí, que busca fortalecer la autoestima”.

Qué le dijeron los jurados a Agostina Tarchini, la santiagueña que delumbró en Got Talent España

“Hay algo en tu propuesta que me interesa mucho, algo que normalmente vemos en pareja, lo has hecho sola. El mensaje que yo he recibido es que no hace falta estar en pareja para pasártelo bien”, dijo Risto, sin dudas, le dio el sí. A lo que Agostina contestó: “Es un estilo creado por mí, se llama tangofem, que busca fortalecer la autoestima. Como psicóloga y bailarina de tango me interesa ese costado”.

Agostina Tarchini, deslumbró al jurado de Got Talent España. Foto: El liberal

Edurne, dijo sí, además cree que es “una propuesta totalmente diferente, es la primera vez que lo vemos individual, me ha encantado verte”. “Me ha encantado, algo muy diferente”, dijo Paula Echevarría, la protagonista de la serie Velvet. Por su parte, Dani Martínez también dio un ‘sí’, y la santiagueña consiguió la aprobación de los cuatro jurados.

Los inicios de Agostina Tarchini

En una entrevista con La Gazzettango, la joven contó que descubrió el tango a los 16 años, en su ciudad natal, Santiago del Estero. En plena adolescencia quería entrar al ballet oficial de la provincia, pero para eso era necesario aprender un poco más sobre el estilo. Tiempo después, empezó clases y su profesor le regaló un CD con coreografías.

En uno de los videos aparecía Geraldine Rojas con Javier Rodriguez, y en otro Gavito con Marcela Durán. “En ese momento me enamoré del tango, motivo por el cual al siguiente año decido irme a vivir a Buenos Aires para tomar clases”, expresó.