Güemes se encuentra ante una posibilidad histórica. Desde las 17.10 se medirá con Villa Mitre de Bahía Blanca en la final del Federal A por el primer ascenso a la Primera Nacional. El encuentro se jugará en el estadio de Instituto de Córdoba. El encargado de impartir justicia en el encuentro será Lucas Novelli. El encuentro será televisado por DeporTV.

El Gaucho llegó a esta instancia definitoria luego de quedarse con la Zona A Campeonato, en la que sacó 15 puntos de 18 posibles, y sacándole una amplia ventaja a su máximo perseguidor Central Norte de Salta. En este torneo, solo cayó en una oportunidad, frente a Chaco For Ever en Resistencia por 2 a 0, y no tuvo empates: cinco victorias, con 10 goles a favor y cinco en contra.

En este contexto, el entrenador del conjunto santiagueño, Pablo Martel repetiría el once titular del último partido con Juan Mendonça; Agustín Politano, Gabriel Fernández, Nahuel Zárate y Franco Canever; Jonathan Lastra, Pablo López, Nicolás Juárez, Raúl Chalabe; Claudio Vega y David Romero.

Por su parte, los de Bahía Blanca alcanzaron esta etapa definitoria tras conseguir el liderazgo de la Zona B Campeonato con 12 puntos. El “Tricolor” ganó tres partidos y empató tres, marcó nueve goles y recibió cinco. Para esta tarde, los once elegidos por el entrenador Carlos Mungo serían: Facundo Tavoliere; Victor Manchiafico, Héctor González, Nicolás Ihitz, Fabian Dauwalder; Ramiro Formigo, Alfredo Ramírez, Facundo Fabello, Leonel Torres; Gabriel Jara y Maximiliano Tunessi.