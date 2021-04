Luego del anuncio de las medidas acatadas a partir del DNU publicado por la Nación, y que fundamentalmente alcanza a los Departamentos Capital y banda, el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, en conferencia de prensa habló sobre diferentes temas vinculados a la situación epidemiológica y al ingreso en la segunda ola de contagios a partir del aumento sostenido de casos de los últimos días.

“Por favor, debemos cumplir responsablemente en toda la provincia los protocolos vigentes, a lo fines de cuidarnos entre todos frente a esta pandemia, que se encuentra hoy, bajo una nueva y peligrosa ola de contagios”, comenzó diciendo el gobernador.

“Quiero agradecer al Presidente por la permanente preocupación, todas estas medidas que pueden sonar no simpáticas y hasta atacadas por la oposición o por las personas que no están de acuerdo con la lucha contra el Covid, pero que son necesarias. Y si bien traen consecuencias molestas y problemas económicos, nosotros estaremos dispuestos a estar siempre presente como lo hacemos, ayudando. Vamos a mantener en el caso de los factores y las personas que viven del turismo de forma informal que son más de 4.500, vamos a seguir manteniendo esa especie de IFE provincial y vamos a seguir atendiendo a todos esos sectores que se encuentren con algunas restricciones para continuar y con estas que se profundizan sobre todo en Capital y Banda”, aseveró Zamora.

Con relación a las reuniones sociales afirmó que, “se pueden realizar en un bar, al aire libre, esto el decreto lo dice taxativamente; en el resto de la provincia se mantiene el decreto que fija hasta 10 personas”.

Con relación al tema de la compra de vacunas por parte del gobierno provincial, el mandatario manifestó que, “es un tema que todos los gobernadores conocemos y podríamos decir que todos los gobernadores estamos buscando vacunas desde hace rato. Pero no es fácil. No hay. Los santiagueños que se queden tranquilos que si hay algo que no vamos a hacer es escatimar esfuerzos”. Además agregó que, “de hecho estamos invirtiendo poco a poco en el sistema de salud ante un colapso de emergencia. Vamos a mejorar el Nodo Tecnológico, pidiendo siempre un esfuerzo y agradeciendo profundamente al sistema de salud, que reconocemos que está agotado trabajando sin descanso”.

“Estamos haciendo una inversión en la vida y la salud de los santiagueños en este tema, muy alto y eso incluye vacunas si fuera necesario. Pero bueno, los países han comprado vacunas, las han pagado y se está viendo que no están cumpliendo los laboratorios. No le pasa a la Argentina solamente, le pasa a Alemania, a muchos países de la eurozona; creo que hay cuatro países que tienen vacunas sin problemas y sin límites. Esto es doloroso porque nosotros si pudiéramos comprar vacunas o hubiera disponible lo hubiéramos hecho ya para los santiagueños porque tenemos los recursos para eso. Hemos cuidado nuestras finanzas y en este momento podemos sin ningún problema afrontar lo que haya que afrontar”, cerró Zamora.