El domingo 17 por la madrugada, un santarroseño de 22 años protagonizó un escándalo tras robar un auto 0 kilómetros de una concesionaria y chocarlo a cinco cuadras. Las cámaras de seguridad del comercio filmaron toda la escena.

El autor del crimen ingresó al local de forma ilegal, ingresó al auto de muestra -que tenía las llaves puestas- y se llevó por delante el portón de ingreso que daba a la Avenida Spinetto. Al huir agarró la calle González, pero no llegó muy lejos.

Su recorrido duró cinco cuadras, ya que luego chocó contra un poste de telecomunicaciones minutos antes de las 6 de la madrugada, según informó La Nación. El accidente se desarrolló en las intersecciones de las calles Diego González y Rogers de la capital pampeana.

Vecinos del lugar llamaron a la policía y el muchacho fue trasladado al Hospital Lucio Molas, donde constataron que no había sufrido heridas graves. Frente a su estado de ebriedad, le realizaron un test de alcoholemia que dio 2,48 de alcohol en sangre.

El dueño de la concesionaria, Francisco Bertello, en diálogo con TN recordó: “Yo me despierto para ver la hora y tenía muchos mensajes, muchas llamadas. Eras las 6 de la mañana. Como los domingos pongo el celular en silencio para desconectarme, no lo sentí. Cuando vi todo eso, empiezo a llamar y me dicen que habían entrado a robar. Nunca me imaginé la gravedad y la maldad con la que lo hizo”.

Un joven de Santa Rosa alcoholizado robó un auto 0 km de una concesionaria de Santa Rosa y lo chocó. Foto: La Nación

Bertello explicó que hay un video donde se lo ve al joven de 22 años intentando tomar otros autos que estaban estacionados afuera, sin embargo, como no puede, entra al comercio, rompe el vidrio del 0 km rojo y se lo roba, siendo el único vehículo con las llaves puestas.

“Creo que fue una desgracia con suerte porque si este chico hubiera atropellado a alguien y se hubiese llevado alguna vida ahí hubiese sido con más gravedad. Me hizo un daño económico y psicológico porque yo abrí hace 18 meses y me va a costar. Me tendré que replantear y dar vuelta la página, seguir trabajando como siempre lo hice”, finalizó.