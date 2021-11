El Ministerio de Salud provincial comenzó con la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus a mayores de 70 años, con el fin de prolongar la inmunidad en la población de mayor riesgo.

“Con 1.100 turnos otorgados comenzó una nueva etapa de este programa de vacunación, con el refuerzo a personas de más de 70 años que era un rango priorizado, que tenemos que tener en cuenta a partir de esta tercera ola, en la que si bien no tenemos gran impacto, estamos viendo qué acontece a nivel mundial”, dijo el secretario de Salud provincial, Jorge Prieto.

Comentó que además de este sector de la población a partir de este miércoles comienza la colocación de dosis de refuerzo al personal de salud que será citados automáticamente. En este sentido, se aclaró que aquellos que no hayan sido vacunados en su lugar de trabajo, tendrán que inscribirse en el Registro Provincial de Vacunación.

Jorge Prieto, secretario de Salud provincial

“Esta vacuna constituye un refuerzo para aquellos que hayan completado los esquemas de inmunización por encima de los 6 meses, independientemente de las dosis que hayan recibido”, detalló Prieto y luego añadió que “la vacuna que se está a aplicando en esta oportunidad es AstraZeneca, ya que es una de las que está aconsejada en las combinaciones”.

Por otra parte, continúa la aplicación de terceras dosis que busca completar esquemas. Al respecto, el secretario detalló que “los mayores de 50 años que recibieron dos dosis de la vacuna Sinopharm y los inmunocomprometidos, requieren de una tercera dosis para mejorar la respuesta inmunológica ante el coronavirus”. Para graficar la diferencia, Prieto sostuvo que “tercera dosis completa esquemas, mientras que el refuerzo buscará sostener la inmunidad por más tiempo”.

Vale recordar que las personas ya se han anotado en el registro de vacunación no deben volver a inscribirse. El turno le llegará del mismo modo que los anteriores. “La gente fue citada automáticamente, sí le solicitamos a los trabajadores de salud que no fueron vacunados en su lugar de trabajo que ingresen al Registro Provincial de Vacunación”, explicó el funcionario provincial.

Resultados preliminares de la vacunación en Santa Fe

“Estamos viendo la pandemia de los no vacunados y eso nos hace pensar. En el mundo hay un ascenso de casos, por eso es importante completar los esquemas de inmunización”, señaló Prieto y agregó que si bien en la región no se ha registrado una tercera ola, sí hubo picos que hoy están en una positividad baja, del orden del 2%. “Pero no podemos dejar de preocuparnos por lo que viene, estamos en una etapa reflexiva y tiene que ver con el plan de vacunación”, agregó.

El funcionario dijo que actualmente la provincia cuenta con un 67% de la población con el esquema de vacunación completo, y espera que se alcance el 70% para diciembre. Además, el 85% cuenta con al menos una dosis. “Están vacunados 306 mil niños entre 12 y 17 años y 330 mil niños de 3 a 11 años para una población de 420 mil”, aseveró y añadió que “esto nos hará notar una diferencia muy marcada en relación a lo que vemos en el mundo”, finalizó el funcionario.